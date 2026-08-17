Cortes y desvíos en el centro porteño por una masiva movilización de fieles evangélicos bajo la consigna “Marcho por Jesús”

Durante la tarde de este lunes feriado, un gran número de evangelistas se reunió en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para marchar desde las inmediaciones de la Casa Rosada hasta la puerta del Congreso de la Nación, donde se montó un escenario. Por este motivo, varias calles de las inmediaciones permanecerán cortadas hasta las 5 de la mañana de este martes.

El evento se llevó a cabo bajo el emblema "Marcho por Jesús". Los creyentes fueron convocados a reunirse en la Plaza de Mayo desde las 13 para movilizarse desde allí hasta el Congreso de la Nación.

Frente al Palacio Legislativo se instaló un escenario donde se suceden conciertos y prédicas durante toda la tarde. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña, estuvieron presentes y compartieron una oración con los fieles.

Como consecuencia de esto, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispusieron distintos cortes de calles y desvíos que durarán hasta las 5 de la mañana del martes.

Según informó la secretaría de Transporte porteño la movilización de fieles evangelistas provocará cortes y desvíos en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo. Las calles que permanecerán cerradas son:

Av. Hipólito Yrigoyen e/ Solís y Virrey Cevallos;

Av. Hipólito Yrigoyen e/ Solís y Santiago del Estero;

Av. de Mayo e/ Santiago del Estero y Av. Rivadavia;

Av. Rivadavia e/ Talcahuano y Av. Callao;

Uruguay/San José e/ Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina;

Paraná / Pte. Luis Sáenz Peña e/ Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina;

Montevideo / Virrey Cevallos e/ Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina,

Rodríguez Peña / Solis e/ Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina.

Además, se informó que esta zona estará resguardada por agentes de transitó desparramados para controlar el movimiento durante el encuentro religioso.

Nacida en Londres en 1987 de la mano de JUCUM, Pioneer e Ichthus, la "Marcha por Jesús" se autoproclama en sus redes sociales como la mayor movilización cristiana del planeta.

Aunque en Argentina estos eventos vienen creciendo en las últimas décadas —con el hito de los 500 años de la Reforma Protestante en Buenos Aires en 2017—, esta nueva edición promete marcar un récord.

Gracias a la alianza entre diversas iglesias y a un gran operativo de traslado, una multitud se dio cita este lunes en el microcentro porteño.

Fuente: Clarín