Un joven salteño viajó a Buenos Aires para probarse en un club y lo encontraron muerto en una comisaría

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Francisco Daniel Cazasola, un joven de 20 años oriundo de Aguaray, Salta, murió el pasado 10 de agosto mientras permanecía detenido en la Alcaldía de Campana, en Buenos Aires. Había viajado semanas antes con la ilusión de probarse en un club de fútbol.

Según la versión oficial comunicada a la familia, Francisco se habría quitado la vida mediante ahorcamiento. Sin embargo, sus familiares cuestionan esa explicación y aseguran haber encontrado lesiones en el cuerpo cuando recibieron sus restos.

Una de sus hermanas relató que, durante el reconocimiento en la morgue, no les habrían permitido tocar el cuerpo. Posteriormente, al prepararlo para la despedida, una amiga de la familia habría advertido heridas que, según su testimonio, no serían compatibles con un suicidio por ahorcamiento.

La familia también cuestiona las circunstancias y el horario informado sobre el fallecimiento. Según denunciaron, recibieron dos versiones diferentes respecto de la hora de la muerte y otros detalles del hecho.

Francisco había sido detenido luego de un presunto robo de un teléfono celular en una feria. Sus familiares aseguran que era la primera vez que atravesaba una situación de ese tipo y remarcan que murió mientras se encontraba bajo custodia.

Ante las dudas que plantean, sus familiares anunciaron que viajarán a Buenos Aires para reclamar que se investigue lo ocurrido y se esclarezca el origen de las lesiones que aseguran haber encontrado.

Su madre, entre lágrimas, pidió justicia: “Queremos justicia por mi hijo, porque esto no puede quedar así. Él tenía toda una vida por delante”.

La investigación judicial deberá determinar qué ocurrió con el joven durante el período en que permaneció detenido y si existen elementos que permitan confirmar o descartar la versión oficial sobre su muerte.