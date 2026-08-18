Tenía cáncer terminal y organizó su propio funeral en vida: Murió días después a los 49 años

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Tiago Martins Pitthan, el abogado y turismólogo de 49 años que se hizo conocido en redes sociales por organizar su propio “funeral en vida” tras el avance de un cáncer terminal, murió el domingo por la noche en Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Pitthan había sido diagnosticado con cáncer de estómago y, ante el avance de la enfermedad, decidió no esperar a su muerte para despedirse de las personas que quería. A finales de mayo organizó una celebración a la que asistieron familiares, amigos e incluso personas que no conocía personalmente.

La propuesta buscaba transformar una despedida tradicional en un momento de celebración de la vida, permitiéndole compartir con sus seres queridos mientras todavía podía hacerlo.

Horas antes de que se confirmara su muerte, Pitthan había publicado en redes sociales una fotografía desde la cama del hospital. En el mensaje afirmó que estaba “bien, en paz, feliz” y aseguró que había tenido una buena vida.

El abogado se hizo conocido en internet con el apodo de “Bom Sujeito” y dejó una frase que resumía su manera de enfrentar la enfermedad: “Tengo cáncer, pero el cáncer NO me tiene”.

Su historia conmovió a miles de personas en redes sociales por la manera en que decidió enfrentar el avance de la enfermedad y convertir su propia despedida en una celebración de la vida.