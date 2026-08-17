Un hombre en situación de calle entró a una biblioteca y golpeó a una nena de 11 años: Ya había sido acusado de patearle la cabeza a una nena de 5

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Pinheiro, de 41 años, quien también registra antecedentes por robo y por un delito de daño calificado.

El episodio que involucró a la niña de 11 años ocurrió en 2024, dentro de una biblioteca de Curitiba, Paraná. Según el relato del padre de la menor, Pinheiro se acercó repentinamente y le dio un golpe de puño a la niña.

El padre intentó intervenir y terminó cayendo al suelo durante la agresión. Tanto él como la menor sufrieron lesiones en la nariz y el codo.

Ese mismo día, el hombre también habría destruido una pantalla de computadora y una placa de acrílico de la biblioteca. Al ser detenido por la Policía Militar, además, pateó un vehículo policial.

Por estos hechos, la Justicia de Paraná lo condenó el 3 de octubre de 2025 a un año, cuatro meses y 16 días de prisión en régimen abierto, por los delitos de lesiones corporales y daño calificado.

Pinheiro también tenía una condena anterior por robo. En diciembre de 2017 había recibido una pena de 3 años, 4 meses y 2 días de prisión, además de una multa. La pena ya fue cumplida y posteriormente había progresado al régimen semiabierto.

En enero de este año, el hombre fue detenido en São Paulo después de arrojar al suelo una computadora de la recepción de la Biblioteca de São Paulo. Sin embargo, fue liberado durante la audiencia de custodia debido a que, en ese momento, no tenía causas pendientes, contaba con domicilio fijo y tenía trabajo en la ciudad.

El ataque a la niña de 5 años

El nuevo episodio ocurrió el 12 de agosto en la zona de Asa Sul, en Brasilia. El hombre fue detenido después de acercarse a una niña de 5 años que estaba junto a su madre frente a una cafetería y patearla directamente en la cabeza.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la menor junto a su madre, quien empujaba un cochecito con otro niño. De repente, el hombre se acerca y lanza una patada contra la cabeza de la niña, que cae al suelo.

La madre corre inmediatamente para auxiliarla. Hasta el momento, no se había informado públicamente el estado de salud de la menor.

Tras el ataque, Pinheiro también habría intentado golpear con la cabeza a un policía. Fue detenido y trasladado a una comisaría, donde inicialmente fue acusado de resistencia.

Posteriormente, cuando los investigadores localizaron las imágenes de la agresión y pudieron identificar a las víctimas, el hombre volvió a ser llevado a la comisaría y quedó acusado también por lesiones corporales.