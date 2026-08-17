Santiago Carpintero, albañil: “El 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral”

La falta de mano de obra es una de las principales preocupaciones de la construcción. Por eso, Santiago Carpintero , albañil, explicó que la demanda de trabajadores crece año a año, mientras disminuye el interés de los jóvenes por incorporarse al sector.

“ La albañilería es la profesión del futuro. Cada vez hay más obras y menos mano de obra, y esto es un problema fundamental ”, sostuvo en un video publicado en su canal de TikTok.

El joven español remarcó que la estabilidad laboral es una de las grandes ventajas del oficio. “ El 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral. Eso no lo puede decir cualquier carrera universitaria ”, afirmó.

El problema no se limita a la falta actual de trabajadores. Los expertos advierten que el verdadero desafío llegará en los próximos años, cuando una parte importante de la plantilla alcance la edad de jubilación. La edad media en el sector supera los 45 años y un 22% de los profesionales tiene más de 55, lo que anticipa una salida masiva de mano de obra en la próxima década.

Carpintero planteó la incógnita sobre el futuro: “ ¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado? ”. Según su visión, el relevo generacional no llega con la intensidad necesaria y eso hará que la demanda de profesionales siga en aumento.

Para quienes decidan sumarse al sector, las condiciones laborales serán cada vez más favorables, afirma el albañil: “ El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción”, pronosticó el joven albañil .

Una de las claves para atraer nuevos trabajadores es la existencia de cursos gratuitos y especializados. A diferencia de otras profesiones que requieren años de estudio, la construcción ofrece alternativas para adquirir conocimientos prácticos en poco tiempo.

Carpintero destacó la oferta de la Fundación Laboral de la Construcción, que cuenta con centros en toda España y cursos adaptados a las necesidades reales de las empresas. Además, subrayó la importancia de la Formación Profesional vinculada a la edificación, que en los últimos años ganó prestigio por sus altas tasas de inserción laboral.

“Si están interesados en comenzar, pueden informarse en los centros de la Fundación Laboral de toda España, lo que los capacitará para ser técnicos de albañilería. También pueden consultar los ciclos de FP en edificación, que comenzarán el próximo septiembre en su ciudad”, recomendó.

Más allá del salario, el joven resaltó el compañerismo y la evolución de los horarios y condiciones laborales en el sector, que se alejan de la imagen tradicional que muchos aún conservan de la construcción.

Fuente: TN