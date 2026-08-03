Un hombre dejó de pagar la cuota alimentaria y la Justicia le prohibió jugar al fútbol, entrenar y hacer actividades en un club

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El incumplimiento reiterado del pago de la cuota de alimentos de un hombre en perjuicio de su hija provocó la prohibición de jugar partidos de fútbol y participar de entrenamientos hasta que no regularice la situación. La inédita situación ocurrió en la provincia de Río Negro.

Desde el Juzgado de Familia de El Bolsón ordenaron la desafiliación del club donde practicaba fútbol, y que como medida preventiva también lo excluyan de realizar actividades en la institución deportiva.

La jueza del caso detalló que la actitud del demandado es considerada como un tipo de violencia económica hacia la madre de su hija que debe afrontar en soledad los gastos de la crianza de la menor.

Alguna de las medidas que se habían adoptado previamente contra el demandado fue la inscripción dentro del Registro de Deudores Alimentarios, una denuncia penal por incumplimiento y el embargo de bienes.

Cuáles son las otras medidas que adoptaron desde la Justicia de Río Negro

La jueza a cargo del caso solicitó a los gobiernos municipales de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo que procedan con la inhabilitación y que no le renueven la licencia de conducir mientras no se regularice la situación del pago de la cuota alimentaria.

Por otro lado, le exigió a las billeteras virtuales que operan en el país que informen si el demandado tiene cuentas activas. En caso de existir y contar con dinero, procederán a la inmovilización y embargo de esos fondos.

La decisión de la letrada fue considerada como una herramienta destinada a garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia firme en el marco de las restricciones contempladas en el Código Civil y Comercial.