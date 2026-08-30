Un ferry con 270 personas a bordo naufragó frente a la costa de Chipre: hay al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron este domingo cuando un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcó frente a la costa del norte separatista de Chipre, dividido por líneas étnicas. Las autoridades indicaron que se está buscando a 22 desaparecidos.

El transbordador, de propiedad privada, zarpó del puerto de Kyrenia a las 12:30 (hora local), según las autoridades, ​ comenzó a ⁠hacer agua ⁠de inmediato por causas desconocidas . Se dirigía al puerto turco de Tasucu, en la provincia de Mersin, en el ​Mediterráneo oriental.

La tragedia se produjo frente a la costa de Kyrenia, un popular destino vacacional tanto para ‌los lugareños como para los turistas. El transbordador implicado, un catamarán, ​era uno de los varios servicios marítimos que ​conectan a diario el norte de Chipre con Turquía.

El líder turcochipriota, Tufan Erhurman, afirmó que se había rescatado con vida a 237 personas, mientras que siete habían fallecido y aún se buscaba a otras 23 .

“Hemos rescatado a 237 personas con vida. Sin embargo, también hemos recuperado los cuerpos de siete personas que perdieron la vida . Estamos profundamente entristecidos por ello”, declaró Erhurman a ​CNN Turk en una transmisión en directo.

Chipre se vio azotado el sábado por fuertes tormentas , en las que una persona falleció después de que su velero se estrellara contra las rocas en un mar embravecido al sureste de la isla.

Al ser preguntado sobre la causa del vuelco, Erhurman se refirió ‌a la tormenta del sábado , pero afirmó que las condiciones meteorológicas se consideraban adecuadas para navegar.

En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferry tras haber volcado, y gente con chalecos salvavidas de color naranja sobre el casco del barco . Había sol y varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía , controla el tercio septentrional de la isla de Chipre, dividida desde 1974.

Ankara ocupó esa parte de la isla en aquel entonces en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

“Se están realizando todos los preparativos necesarios para garantizar una rápida respuesta de los servicios de rescate y de salud ”, indicó el Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte.

Fuente: La Nación