Javier Milei está nervioso, no lo disimula y el reloj electoral desata fricciones en el Gabinete

Cuando falta justo un año para las primarias presidenciales -si es que no se suspenden, como quiere el Gobierno- el Presidente parece haber quedado solo frente a un espejo que lo aterra. Ser o no ser Milei, esa es la cuestión . Su administración se mantiene en vilo. Hay funcionarios que presionan para que acepte que, en política, hacer giros tácticos no implica traicionarse ni traicionar el modelo, pero existen otros que pulsean para que el rumbo, pase lo que pase y aunque haya que decir adiós en 2027, no se mueva un milímetro.

El dilema abarca dos dimensiones: los rasgos individuales y el marco de acción política del primer mandatario . Milei enfrenta una disyuntiva: priorizar la pureza de sus dogmas económicos y su estilo violento o bajar un cambio y construir soluciones consensuadas para evitar que su imagen sufra nuevos retrocesos. Cada vez más gente, dentro y fuera de la órbita gubernamental -con buenas y malas intenciones-, sigue su comportamiento cotidiano. La preocupación de unos, y la ilusión de otros, es que se agite la posibilidad de un cambio de signo político el año próximo y que eso alimente los fantasmas que ya merodean los mercados.

Por ahora, en el plano de su impronta personal, Milei ha decidido mantener su matriz procaz, con insultos destinados a quienes someten a revisión su gestión o critican sus formas, no importa si son periodistas, empresarios, economistas o personas anónimas con menos de cien seguidores en X. Ni siquiera repara en si alguno de ellos fue confidente suyo en el pasado reciente o si le hacía entrevistas amigables hasta hace un tiempo. El que esboza críticas pasa súbitamente al bando enemigo.

El jueves, en el colegio ORT, Milei les pidió a los alumnos que abuchearan a los periodistas. Algunos se sumaron alegres, otros se pusieron incómodos y la mayoría permaneció en silencio. La polémica trepó luego a autoridades y exestudiantes. La lucha por el relato se ha vuelto sangrienta y el combate con la prensa alcanza nuevos picos de tensión. El porcentaje de periodistas que recibe sobres con plata negra para opinar de tal o cual forma o que se dedican a mentir y delinquir (palabras presidenciales) ya no llega al 95%, como se aseguraba hasta hace algunas semanas. La cifra se elevó al 96,7%, según la última estimación de Milei. Quiere decir que el 3,3% se salva . Menos mal.

La comunicación oficial y el transitar de la economía han pasado a ser los ejes del debate en el cenit del poder. Allí también habita una interna feroz. Están quienes consideran que todo va fenómeno, que la administración libertaria es la mejor de la historia, y que el verdadero problema es que no se logra comunicar semejante hazaña. Ese grupo podría liderarlo Federico Sturzenegger, un fanático de la hoja de ruta, aunque hoy esté resignado a tener que poner un pie en el freno en su plan de desregulaciones. En el otro vértice existe una corriente inaugurada durante el escándalo Adorni por Patricia Bullrich -a la que se ha sumado, entre otros, el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli- que procura modificaciones, reacomodaciones internas y un replanteo de ciertas cuestiones económicas.

La comunicación y la actividad llevan invariablemente a todos a mirar a los Caputo. Luis, el ministro de Economía, compartía la pasión libertaria junto a Milei y Sturzenegger, pero recientemente ha tomado alguna distancia, aunque lo niegue y exacerbe sus enojos en X. “Yo hice lo más difícil, pero…” , se le ha oído en las últimas semanas. Se lo nota, por momentos, algo fastidiado. En especial cuando se traban los proyectos en el Congreso o la oposición se junta -como lo hizo esta semana, desde la izquierda hasta la centroderecha, pasando por un grupo de radicales y ultrakirchneristas- para impulsar iniciativas como la que apunta a aliviar la situación de los morosos.

Luis Caputo se mueve en una cancha con límites estrictos , producto de la ortodoxia de su jefe y de las internas que dividen al karinismo y a los seguidores de Las Fuerzas del Cielo. No fue fácil anunciar la línea de créditos hipotecarios con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Ni que la Secretaría de Trabajo difundiera que quiere llevar el salario mínimo a un millón de pesos por mes.

El ministro estaría más relajado si viera prosperar un acuerdo con gobernadores o bancadas parlamentarias amigas que permitieran despejar el horizonte electoral y aportar certidumbre al Círculo Rojo . Hay señales que inquietan al Palacio de Economía. El riesgo país subió un 20 por ciento en agosto (el viernes cerró en 513 puntos básicos) y, en julio, los argentinos demandaron la mayor compra de dólares desde las elecciones legislativas de octubre. Caputo quedó preso de sus augurios, cuando avisó que se venían los mejores 18 meses económicos en varias décadas. Ya pasaron 138 días de aquel presagio. Le economía crece a menos de la mitad que el año pasado y la inflación se mantiene en niveles similares. No será agosto el mes que empiece con cero, como había vaticinado con jactancia el líder libertario.

Caputo también ha dicho decenas de veces que no hay ninguna posibilidad de un regreso kirchnerista. Pero los números que manejan en el Gobierno lo desmienten. Axel Kicillof podría volverse competitivo en un eventual balotaje si Milei no vuelve a crecer en popularidad. Ni hablar de si el contrincante tuviese un perfil menos kirchnerista.

El otro Caputo, Santiago, también vive días intensos. A pesar de algunas versiones, sigue siendo el gurú intocable para Milei, aunque es cierto que su poder intenta ser recortado por Karina. Cuando en la conferencia de prensa Adrián Ravier dijo que el lugar de Caputo ahora sería ocupado por Santiago Oría, al vocero lo llamaron para tirarle de las orejas y le exigieron que difundiera una aclaración “cuanto antes”.

Ravier pone en aprietos a la Casa Rosada cada vez que habla. Su equipo, y él mismo, carecen de experiencia. No alcanzan los entrenamientos que se hacen antes de cada conferencia de prensa, en los que Ravier prepara respuestas sobre posibles preguntas. Días atrás, un libertario se contactó con varios ex funcionarios del macrismo para ver si podían sumarse al staff, no se sabe si para ayudar a Ravier o pensando en un pronto adiós. “Una más y afuera” , dicen en el entorno karinista. Milei ha dicho en la intimidad que extraña a Manuel Adorni y desliza que fue un error haberlo echado. Ravier asumió el 19 de junio.

Durante la reunión de Gabinete del lunes, Milei les pidió a sus ministros que vayan más seguido a los medios a defender la gestión. A contar todo lo bueno que se hizo en estos dos años y ocho meses. Bullrich sugirió que los funcionarios tienen que demostrar más cercanía. Fue un pequeño cambio en su vocabulario para evitar hablar de empatía, que es una palabra que irrita al jefe de Estado. “No se dejen psicopatear -le dijo Milei al Gabinete-. No puede ser que nos pidan que hagamos populismo”.

Milei cree que no hay espacio para hacer algo entre la ortodoxia y el populismo. Desestima las opciones moderadas y afirma que tampoco rendirán en términos electorales. Aunque hay políticos profesionales y sectores del establishment que trabajan para crear una alternativa.

La opción del medio siempre asoma como una tentación en los períodos preelectorales. Hernán Lacunza cuenta con el guiño de Mauricio Macri para presentarse como opción. “ Vos corré que yo te empujo” , le dijo el fundador del PRO al economista hace unos meses. En el PRO también hay cortocircuitos: están los que repiten que la gente pide que trabajen a la par de los libertarios y quienes apuestan a edificar una candidatura presidencial autónoma.

Lacunza mantuvo contactos con Daniel Hadad, el empresario de medios que coquetea con una postulación. Hadad volvió el jueves de Estados Unidos para seguir con su ronda de reuniones y hubo gestiones para incorporar al consultor español Aleix Sanmartín, una alternativa que por ahora se desechó. Jorge Brito, en cambio, podría avanzar con Jaime Durán Barba y retocar su equipo actual, en el que empieza a crecer la influencia del peronista y ex macrista Emilio Monzó. En el combo de quienes amagan con largarse también están Carlos Melconian y el pastor Dante Gebel. Hay operadores que fantasean con una gran interna entre todos ellos , que sirva para generar expectativa y potenciar al ganador.

Milei los mira con desdén. A él le gustan los extremos y disfruta cuando le dibujan escenarios electorales con el kirchnerismo enfrente. “Por ahora no hay nada: somos nosotros o los kukas” , repiten cerca del Presidente.

Fuente: Clarín