Mariano Navone empieza a cumplir una parte de sus sueños de chico: jugar ante Novak Djokovic en el US Open

“De chiquito se pasaba horas pegándole a la pelota, aunque hiciera 50 grados. Decía que le jugaba a Djokovic, a Federer... Cuando empezó con profesor, a los 5 años, nos dijeron que ya hacía todos los golpes. Es que tenía una gran capacidad de observación”. Analía Vizzón, la mamá del tenista Mariano Navone , le contó esa anécdota a LA NACION , en 2023. En esa misma entrevista, el jugador argentino (era 120° del ranking) confesó cuáles serían sus partidos soñados...

“Sería contra Alcaraz en Roland Garros o con Djokovic en Australia. Serían desafíos muy disfrutables. Ojalá que muy pronto me pueda encontrar en ese lugar, compitiendo contra ellos. Sería un sueño”, confesó Navone. Mucho pasó desde entonces. Hoy, con 25 años, siendo 49° del mundo, ya sabe lo que es ganar un ATP (lo hizo en marzo, en Bucarest). Esta noche empezará a cumplir, en parte, ese anhelo. No actuó frente al español. Pero se medirá ante Novak Djokovic, por la primera ronda del US Open : será en el primer turno nocturno del imponente estadio Arthur Ashe, desde las 20 de la Argentina (transmisión de ESPN y Disney+ ).

Navone, que competirá por tercera vez en el cuadro principal de Flushing Meadows (sólo tiene un triunfo, de 2024, ante el alemán Daniel Altmaier), el jueves pasado, cuando se anunció el sorteo de los partidos, no estaba pendiente del mismo. Es más, no recordaba cuándo era la ceremonia. La información lo tomó por sorpresa, mientras se estaba entrenando.

“Luli me dice: ‘Tenés un muy lindo partido’. Le digo: ‘A ver’. Y no me quería decir, se hacía el misterioso” , confesó Navone, en ESPN, refiriéndose a Alberto Luli Mancini, su entrenador. Fue la persona que le contó a Navone que el serbio, máximo campeón de Grand Slams (con 24), sería su rival en la primera ronda del último grande de la temporada.

“No lo vi yo, estaba entrenando, no sabía nada ni que estaba saliendo el cuadro. No me decían nada a propósito. Después me dijeron que era Djokovic. Fue... obviamente hay un montón de cosas implicadas en un partido con Djokovic, más allá de enfrentar al mejor de todos los tiempos. Desde chico fui muy fan de él, pero este domingo vamos a ser rivales. Todo lo que he visto a Djokovic por fuera, en video, ahora lo voy a tener mano a mano. Ahora lo voy a tener mano a mano. Va a ser un lindo partido para pelear, para competir, para medirse en un US Open, en un Grand Slam”, describió Navone, que ganó partidos en los últimos Masters 1000 sobre superficie dura (dos en Canadá y uno en Cincinnati).

Djokovic fue campeón del US Open en 2011, 2015, 2018 y 2023. No hay antecedentes entre Nole y Navone, pero el argentino intentará emular a su compatriota Thiago Tirante, el último hombre que logró vencer al balcánico en la reciente edición de Cincinnati. Djokovic, de 39 años, acumula 20 ediciones disputadas en el Grand Slam neoyorquino, con 110 partidos disputados y un récord de 95-15.

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Fuente: La Nación