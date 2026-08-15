Un cadete de 19 años denunció que fue abusado por siete compañeros de una escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe

Un aspirante a cadete de Servicio Penitenciario de Santa Fe denunció que fue abusado por siete de sus compañeros de la Escuela Penitenciaria de Las Flores.

La denuncia fue realizada por un compañero de 19 años, quien relató que fue atacado el jueves por la tarde por un grupo de estudiantes que lo tiró al piso, lo pateó y manoseó mientras intentaban bajarle el pantalón.

El caso quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro , de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. La funcionaria ordenó las detenciones de los siete sospechosos y se prevé que serán llevados a audiencia el martes.

La Policía de Investigaciones (PDI) provincial llevó a cabo un operativo y detuvo a dos de los acusados y aún continúa la búsqueda de los cinco restantes.

El director del Departamento de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Rolando Galfrascoli , explicó que todos los señalados son mayores de edad.

El funcionario, en una entrevista al medio local CyD Litoral expresó su rechazo sobre el hecho y lo calificó como un episodio “aberrante”. Además, confirmó que se produjo dentro de un establecimiento en el que el Estado tiene que garantizar condiciones de cuidado y contención.

“ Son siete personas contra una ”, destacó Galfrascoli. También argumentó que la situación contradice las pautas de formación basadas en la camaradería y el compañerismo.

La fiscalía inició las actuaciones a partir de la denuncia formulada por la víctima. El funcionario destacó que la decisión del joven al presentarse ante las autoridades fue un “acto valiente”.

Fuente: TN