Megaoperativo contra una banda narco dirigida desde la cárcel por “El hombre de las mil caras”: 40 allanamientos y 17 detenidos

Cuarenta allanamientos, casi una veintena de detenidos y otra veintena de kilos de droga incautada, y todo se trataba de una banda narco liderada desde una cárcel por un reconocido preso . Las autoridades de Chubut llevaron a cabo este sábado, junto con la Policía Federal, un megaoperativo que desbarató la banda liderada por "El Gusano", Luis Raúl Menocchio , alojado en el penal N° 6 de Rawson, que operaba tanto dentro de los pabellones como en otros puntos de Chubut y otras cinco provincias.

A Menocchio -nacido en Misiones- también lo conocen como "El hombre de las mil caras", por su habilidad para cambiar de apariencia y burlar a la Policía. Cumple condena por tres crímenes en Chaco y, además, Paraguay pidió su extradición por otros dos asesinatos.

La noticia de los resultados del megaoperativo se conocieron en las últimas horas y por iniciativa de la gobernación de Chubut. Sin embargo, la investigación llevaba largo tiempo, más de un año: las autoridades chubutenses andaban tras los pasos de Menocchio, conocido en los penales provinciales como "El Gusano" o "El hombre de las mil caras".

Ese último apodo le calzó a la perfección por su costumbre de someterse a cirugías estéticas, teñido de pelo, otros cambios de apariencia y hasta el uso de identidades falsas, siempre con un solo objetivo: escapar de la Policía.

El megaoperativo de este sábado por la mañana terminó de desbaratar la banda de "El Gusano". Los allanamientos se hicieron en distintos puntos de Chubut, como Trelew, Rawson (incluido el penal N° 6), Playa Unión y Puerto Madryn, con participación de 250 policías. El saldo de los allanamientos en la provincia fue 17 detenidos (nueve mujeres y ocho hombres), 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares, diez vehículos y alrededor de un millón de pesos en efectivo.

También encontraron balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y documentación de interés para la causa. "Tenemos una Policía que investiga lo que tiene que investigar y que actúa como tiene que actuar. La lucha contra el narcotráfico es a fondo", dijo el gobernador Ignacio Torres.

Hubo más resultados fuera de territorio chubutense, en una investigación que incluyó el hallazgo de una encomienda enviada bajo identidad falsa desde San Ignacio, Misiones, hacia Chubut, en cuyo interior fueron encontrados 11 kilos de cannabis.

Pero este mismo sábado por la mañana el operativo de allanamiento alcanzó a Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Catamarca y Chaco (su hijo tiene una cadena de gimnasios allí), con la colaboración de la Policía Federal, que desplegó alrededor de 70 agentes y 20 patrulleros.

La investigación también determinó conexiones con vínculos en distintas jurisdicciones del norte argentino y Paraguay. Parte de la droga, además, lograba ingresar al penal N° 6 de Rawson, donde era comerciada entre presos mediante pagos realizados a través de transferencias virtuales administradas desde el exterior.

"Fue uno de los procedimientos más grandes que se han realizado en la provincia, y la banda estaba liderada nada más y nada menos que por Menocchio, un delincuente de altísimo perfil que está purgando dos cadenas perpetuas y tiene pedido de extradición de la Justicia paraguaya por homicidio", sostuvo este sábado el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Señaló, además, que la investigación fue conducida por la policía provincial, con la División Drogas Peligrosas de Trelew como eje, y la Justicia Federal, en el marco de una causa que tramita el Juzgado Federal N° 2 de Rawson, a cargo de Gustavo Lleral.

Menocchio fue condenado por los asesinatos del productor de cine Claudio Nozzi y de Manuel Roseo -un italiano que era el mayor terrateniente de la provincia- y su cuñada Nélida Bartolomé -viuda del hermano mayor de Roseo-.

A Nozzi lo mató en un encuentro en un yate de lujo para hacer ingresar 10 millones de dólares en Paraguay, en 2005.

El cuerpo del productor apareció en el río Paraná, atado con cadenas bajo el agua y parcialmente comido por los peces. Menocchio quedó en libertad en 2009, en una investigación trabada por las dificultades para confirmar la identidad de Nozzi. Lo terminaron condenando en mayo de 2012.

Para entonces, "El Gusano" ya estaba otra vez bajo rejas, por los homicidios de Roseo y de Bartolomé, cometidos en enero de 2011. Los asesinó tras maniobras para quedarse con la estancia La Fidelidad, de 250.000 hectáreas, que Roseo le había comprado a la familia Born en 1972.

En principio, Menocchio estuvo preso en Sáenz Peña, donde llegó a gozar de una celda VIP con baño privado, piso especial para andar descalzo con comodidad y computadora y servicio de internet. Pero en 2014, tras un intento de fuga, lo trasladaron a la Patagonia.

Fuente: Clarín