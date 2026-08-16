Un bebé de un año y medio se atragantó con restos de carne durante una cena en Santiago del Estero y murió

Un bebé de un año y medio murió durante la madrugada del sábado luego de atragantarse con restos de carne durante una cena en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Según consignó El Liberal , el episodio ocurrió durante la noche del viernes, cuando la madre del pequeño, de 45 años, advirtió que su hijo no reaccionaba.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer trasladó al niño al Centro Integral de Salud Banda (CISB). El menor ingresó en estado cianótico e hipotónico debido a la falta de oxígeno y al compromiso neurológico. Ante la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi).

Una vez en el segundo establecimiento hospitalario, los médicos realizaron maniobras de reanimación y asistencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario , el bebé murió alrededor de las 0.30 del sábado .

Fuente: La Nación