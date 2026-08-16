Javier Milei reposteó un irónico mensaje contra Facundo Moyano tras el escándalo con su novia en Belgrano

El presidente Javier Milei reposteó este domingo una crítica contra Facundo Moyano , en referencia al escándalo que se desató a comienzos de agosto, cuando su pareja, Candela Arizaga , fue vista corriendo por la Avenida del Libertador.

“Al final, Moyanito terminó siendo experto en paros como el padre” , dice la frase que Milei compartió en su perfil de Instagram y que había sido publicada originalmente por la cuenta Coherencia por favor.

El mensaje tiene un doble sentido. Por un lado, alude a las huelgas y medidas de fuerza llevadas adelante por el Sindicato de Choferes de Camiones, vinculado a la familia Moyano. Por otro, hace referencia, mediante un juego de palabras, al paro cardiorrespiratorio que inicialmente se informó que había sufrido el sindicalista en la madrugada del 4 de agosto , cuando se encontraba junto a su novia.

Sin embargo, tal y como relató el exdiputado nacional, quien padeció el paro fue Arizaga , por lo que el hijo de Hugo Moyano debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En la madrugada de aquel martes, el encargado del edificio donde reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada , relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer semidesnuda.

Además, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes .

Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según informó el titular del servicio, Alberto Crescenti— permaneció internada durante varias horas.

Al declarar ante la Justicia, Arizaga negó haber sido víctima de violencia física o verbal por parte del sindicalista y sostuvo que sufrió un “brote psicótico” luego de haber consumido cocaína.

Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Se encuentra en libertad, aunque la fiscalía dispuso una serie de medidas: una restricción de acercamiento de 300 metros a la víctima, la prohibición de contacto, la fijación de un domicilio y la obligación de presentarse ante todas las citaciones judiciales.

El viernes, la Justicia porteña rechazó su pedido para levantar la perimetral, pese a que Arizaga le quitó responsabilidad por lo sucedido e insistió en recuperar el vínculo .

Según supo LA NACION de fuentes cercanas al caso, la titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, Florencia Nocerez , rechazó la solicitud del exlegislador por la “falta de medidas de prueba”. Asimismo, Nocerez citó a una serie de testigos para reconstruir lo que sucedió en la torre ViewPoint.

Fuente: La Nación