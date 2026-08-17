Treparon hasta un balcón para robar un departamento en Balvanera: escaparon con una notebook y fueron detenidos

Tres hombres de 28, 30 y 33 años fueron detenidos acusados de haber entrado durante la madrugada a un departamento de Balvanera tras escalar hasta el balcón y robar distintos objetos de valor.

La víctima, una joven de 19 años, hizo la denuncia y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) permitieron reconstruir la fuga y localizar a los sospechosos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en José Evaristo Uriburu al 700 , donde, de acuerdo con la información policial difundida por la agencia Noticias Argentinas , los acusados habrían ingresado mediante escalamiento.

Luego escaparon con un bolso, una notebook con su cargador, una campera, un morral y una pinza metálica .

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C comenzaron la búsqueda con las características que había aportado la víctima.

El operativo contó con el apoyo de las cámaras del CMU, que permitieron seguir el recorrido de los sospechosos después de que abandonaran el departamento .

Uno de los acusados fue localizado y detenido en Lavalle al 2300 .

Los otros dos fueron interceptados poco después en avenida Corrientes al 2400 . A partir de un rastrillaje realizado en la zona, los agentes encontraron los objetos denunciados como robados.

Según la información policial, la totalidad de las pertenencias sustraídas pudo ser recuperada .

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 , encabezada por el fiscal Barbella, con intervención de la Secretaría Única de la doctora Damilano.

La fiscalía dispuso la detención de los tres sospechosos, de nacionalidad chilena , y el secuestro de los elementos recuperados.

Los hombres, de 28, 30 y 33 años , quedaron acusados por el delito de “hurto agravado por escalamiento” .

Fuente: TN