El Gobierno prepara el envío de un avión Hércules con ayuda humanitaria para Colombia tras el terremoto

A casi una semana del fatal terremoto en Colombia , el Gobierno argentino se encuentra coordinando el envío de un avión Hércules cargado con ayuda humanitaria. Partiría hacia las zonas más afectadas por el sismo este martes junto a a un grupo voluntarios del Ejército.

La organización de la comitiva argentina está en manos del Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti .

La ayuda constará, al menos, de una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña militar y una comitiva de militares argentinos para participar de los rescates y otras tareas de ayuda en suelo colombiano, según pudo saber Clarín este domingo.

Los elementos para colaborar con las tareas de recuperación de cuerpos y asistencia a ciudadanos que se quedaron sin hogar viajará en un avión Hércules, parte fundamental del transporte táctico y estratégico de la Fuerza Aérea Argentina.

A casi una semana del terremoto del 10 de agosto las esperanzas de encontrar personas vivas bajo los escombros se disipan lentamente . Tal es así que en algunas zonas comenzaron las tareas de remoción de escombros con palas excavadoras de gran porte.

Hasta este domingo que se conoció el próximo envío de ayuda, la única repercusión oficial del Estado argentino respecto a la situación en Colombia la había dado el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad el mismo día de la tragedia.

En ese comunicado, Quirno aseguró que desde la administración de Javier Milei estaban "en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria".

Sin embargo, hasta este domingo el Gobierno no había coordinado ningún tipo de asistencia con la administración de Abelardo de la Espriella.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,…

El sismo que azotó el pasado lunes varias partes de Colombia tuvo una magnitud de 7,4 grados. Según medios locales, deja ya un saldo de 289 personas muertas, casi 4.000 heridos y al menos 143 desaparecidos.

Además, dejó unas 127.557 viviendas averiadas , 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados , con 450 municipios afectados en 15 departamentos.

En medio del drama, el flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se encuentra gestionando su primera crisis a tan solo pocos días de asumir la presidencia . Entre sus primeras gestiones, trascendió que en las últimas horas habló con Donald Trump y le pidió una suspensión temporal de los aranceles a los productos de su país.

De forma oficial, el Gobierno estadounidense anunció el envío de un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea cargado con suministros y ayuda vital para apoyar las labores de socorro tras el terremoto.

"El Comando Sur apoya activamente la respuesta humanitaria estadounidense, tras el terremoto del 10 de agosto en el oeste de Colombia. Estados Unidos se solidariza con el pueblo colombiano durante esta crisis", comunicaron desde Washington.

. @Southcom : Asistencia humanitaria a Colombia tras el terremoto: Un avión C-17 Globemaster III de @usairforce se dirigió a Colombia cargado con suministros y ayuda vital para apoyar las labores de socorro tras el terremoto. El Comando Sur apoya activamente la respuesta…

También Ecuador envió un equipo USAR de Quito con 47 rescatistas especializados , perros de búsqueda y autonomía para operar por siete días.

Por otro lado, Israel fue oficialmente autorizado para colaborar con personal técnico y brigadas en las zonas afectadas y De La Espriella anunció haber hablado con Benjamin Netanyahu por la tragedia.

Otros países como México, España y la India llevaron ayuda humanitaria en forma de soporte material y donaciones de dinero.

Fuente: Clarín