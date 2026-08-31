Tras las críticas al Gobierno por los morosos, Karina Milei recibe a la cúpula del Episcopado por la visita del Papa

Karina Milei encabezará este lunes la tercera reunión de preparación para la visita del Papa León XIV a la Argentina: en esta ocasión recibirá a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina.

El encuentro se realizará a las 18 en las oficinas del primer piso de la Casa Rosada y servirá para coordinar la llegada del Sumo Pontífice y los eventos en los que participará entre el 8 y 11 de noviembre. "Van (Marcelo) Colombo y (Raúl) Pizarro que no pudieron estar el otro día", dijeron fuentes eclesiásticas consultadas, en referencia a los integrantes del Episcopado que no estuvieron presentes durante el primer cónclave, celebrado el 18 de agosto en el palacio de gobierno.

Esto sucede a pocas horas de que La Iglesia advirtió sobre la morosidad y le pidió al Gobierno "alguna solución". Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), dijo: "Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó en declaraciones a radio Mitre de Mendoza este domingo, al regresar de una visita al Papa León XIV en el Vaticano.

Durante esa primera reunión entre la administración de Milei y la Iglesia, el Gobierno ya definió una mesa de trabajo interjurisdiccional con la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba para ordenar seguridad, logística y presupuesto de cara a los actos masivos que se esperan en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Incluso se espera que pueda decretar feriado cuando se produzca la misa popular que imagina el sucesor de Francisco.

Casualmente el 27 de agosto monseñor Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA y Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, fueron recibidos el 27 de agosto por el Papa en El Vaticano. Según informó la agencia AICA, el encuentro se desarrolló "en un clima cordial y afable, y permitió compartir distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina", además de dialogar sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país.

Este domingo, en tanto, llegó a Buenos Aires la segunda y última avanzada del Vaticano que recorrerá durante cuatro días los posibles lugares en los que estará el Papa para así avanzar en la definición de su programa de actividades.

La comitiva papal evalúa las condiciones de seguridad, así como de desplazamiento, considerando que son pocos los días y que, por tanto, el pontífice quiere privilegiar el contacto con la mayor cantidad de gente, privilegiando los encuentros masivos por sobre los sectoriales.

Mientras las misas junto al Monumento de los Españoles en Buenos Aires, en la fábrica militar de aviones en Córdoba y desde las escalinatas de la basílica de Luján parecen seguras, no está claro dónde será el encuentro con los jóvenes: si en el estadio de River o en la avenida 9 de Julio.

Se descuenta que ni bien arribe irá a la Casa de Gobierno a reunirse con el presidente Javier Milei -el encuentro en el inicio con los mandatarios es habitual en los viajes papales- así como una alocución ante representantes de la sociedad civil, posiblemente en el Palacio Libertad.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por la región que incluirá también pasos por Uruguay y Perú, confirmó este miércoles el Vaticano. Durante su estadía tendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Tras su paso por Argentina, el 11 de noviembre continuará su viaje por Perú, donde estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Fuente: Clarín