Iván Terrón, asesor energético: “Un lavarropas de agua fría desgasta menos la ropa y consume un 90% menos”

El lavarropas es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares y su funcionamiento puede tener un impacto considerable en el consumo de electricidad. Aunque muchas personas eligen programas con agua caliente de manera automática, el asesor energético Iván Terrón advierte que la temperatura es uno de los factores que más influye en el gasto de cada lavado. Su recomendación es sencilla: siempre que la ropa no esté demasiado sucia, optar por ciclos con agua fría.

“Mucha gente pone el lavarropas con agua caliente sin pensarlo, pero lo que no saben es que lo que más consume es calentar el agua”, explicó Terrón en sus redes sociales.

Según el especialista, evitar ese proceso permite reducir considerablemente la electricidad utilizada durante cada ciclo. De hecho, sostiene que un lavado con agua fría puede llegar a consumir un 90% menos que uno realizado con agua caliente.

Además del ahorro energético, Terrón destaca otro beneficio de elegir temperaturas bajas: la ropa también puede sufrir menos desgaste. “Si la ropa no tiene muchas manchas, es mucho mejor poner un lavado frío porque, aparte de que la ropa se gasta muchísimo menos, consumís un 90% menos comparado con el agua caliente ”, aseguró. La recomendación está especialmente pensada para prendas que necesitan un lavado cotidiano y no presentan manchas difíciles.

De esta manera, lavar con agua fría aparece como uno de los cambios más sencillos para reducir el consumo del lavarropas. La clave, según Terrón, está en entender que buena parte de la energía utilizada por el electrodoméstico se destina a elevar la temperatura del agua. Por eso, para la ropa que no necesita un lavado intensivo, bajar la temperatura puede ayudar tanto a cuidar las prendas como a disminuir el gasto de electricidad.

Fuente: TN