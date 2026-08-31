La reacción de Rodrigo de Paul tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección: “Sos eterno”

Lionel Messi anunció que se retira de la selección nacional , con la que salió campeón en el Mundial de Qatar en 2022. Tras esta noticia, Rodrigo de Paul , compañero de Messi en la Selección y en el Inter de Miami, con quien siempre se mostró un vínculo muy cercano de amistad, le dedicó unas palabras en el posteo del capitán.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección”, escribió el jugador.

“Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno” , sumó.

Luego de publicar este comentario en el posteo oficial de Lionel Messi, De Paul compartió la publicación en sus historias de Instagram con la misma dedicatoria. También compartió el video que publicó el capitán sobre su recorrido en la selección argentina.

En la antesala del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , Rodrigo De Paul fue consultado sobre un tema que atravesó cada presentación de la selección argentina: la posibilidad de que esta sea la última Copa del Mundo de Lionel Messi .

“Creo que es un análisis errado pensar los partidos que pueden llegar a faltar. No sabemos cuántos son. Hacer futurología me parece que no es bueno” , sostuvo durante la conferencia de prensa que compartió con Lionel Scaloni.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento.

Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también; y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años.

Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios, por hacerme argentino. ¡Vamos, Argentina!

Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

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Fuente: La Nación