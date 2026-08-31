Los gremios municipales bonaerenses se agruparon y cortaron una ruta para reclamarle aumento a Kicillof

Los sindicatos municipales de la provincia de Buenos Aires anunciaron, a principios de agosto, un plan de lucha “prolongado” en reclamo de mejoras salariales, con el gobierno de Axel Kicillof como destinatario. Este lunes, pusieron en marcha la primer medida de ese esquema de protestas con un corte de las rutas 205 y 6, a la altura de Cañuelas. El reclamo central fue que la administración bonaerense convoque al Consejo del Empleo Municipal, una instancia establecida por ley provincial que nunca se reunió desde su creación, en 2014.

Las regionales centro y conurbano oeste de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) se congregaron en la protesta de este lunes, que se extendió entre las 9 y las 12, según informaron a LA NACION desde la federación municipal.

“Los reclamos por aumentos salariales (en algunos municipios, los sueldos están por debajo de la indigencia) y en contra de la creciente precarización laboral a través de monotributos y becas dominan el trasfondo de las medidas. Pero también se le reclama al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que convoque al Consejo del Empleo Municipal previsto en la Ley 14.656 para abordar la problemática, cosa que el ministerio viene dilatando”, remarcó la Fesimubo en un comunicado.

“El ministerio anunció la convocatoria hace ya cuatro años y, hace un año, en una reunión entre [el titular de la Fesimubo, Hernán ] Doval y el gobernador Kicillof, el ministerio se comprometió a convocarlo antes de que termine 2025, pero al día de hoy no lo ha realizado. Pero, además, la Fesimubo sostiene que el ministerio, actuando de mala fe, intenta boicotear el funcionamiento del consejo incumpliendo los requisitos establecidos por la ley sobre la representatividad necesaria de las organizaciones de segundo grado (las federaciones de sindicatos) para su integración, por lo que también evalúan si la situación podría derivar en una denuncia por abuso de poder y mal desempeño de los deberes de funcionario público”, advirtió la federación sindical en su comunicado.

El Consejo del Empleo Municipal se creó en la ley provincial 14.656, la norma de Régimen Marco de Empleo Municipal. Está integrado por once miembros designados por los intendentes de los 135 distritos, y al menos once representantes de “las entidades de segundo grado que agrupen a los sindicatos municipales” y los sindicatos “de primer grado de ámbito territorial nacional de actuación”, siempre y cuando cuenten con “un mínimo del 10% de afiliados del total de los trabajadores correspondientes al ámbito a representar”. El Ministerio de Trabajo bonaerense es la “autoridad administrativa de aplicación” del consejo (cuyas decisiones no son vinculantes) y está a cargo de convocarlo.

El “plan de lucha prolongado” que definió la Fesimubo no tiene fecha de cierre e incluirá -según indicó Doval al lanzarlo- “nuevas metodologías en el reclamo gremial”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense, cuyo titular es Walter Correa (líder del gremio de los trabajadores de curtiembres), se reunió la semana pasada con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), Amadeo Genta .

“Me reuní con el secretario general, Amadeo Genta, Alejandro Amor , y la comisión directiva del Sutecba para conversar sobre la realidad de las y los trabajadores municipales, la necesidad de fortalecer su representación y sus derechos, y la importancia de avanzar con el Consejo del Empleo Municipal. Frente a un gobierno nacional que busca fragmentar y debilitar a las organizaciones de trabajadores, fomentamos y priorizamos la unidad y la acción colectiva”, fue el mensaje del ministro de Kicillof tras el encuentro con los sindicalistas porteños.

La reunión de Correa con Genta generó rechazo de los sindicalistas bonaerenses, que, como respuesta, concretaron un encuentro de Doval con Carlos Elías , el referente de la línea opositora a Genta en el sindicato porteño.

Fuente: La Nación