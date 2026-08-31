Empezó la cumbre del G-20: Caputo se presentó con una defensa del plan económico del Gobierno y se reunirá con Bessent

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- En su presentación en la cumbre de dos días junto a los máximos funcionarios de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 en esta ciudad, el ministro Luis Caputo hizo una defensa del programa económico del Gobierno y destacó la recuperación del equilibrio fiscal para promover las inversiones privadas.

Mientras se espera que el ministro mantenga entre hoy y mañana una reunión con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent , esta tarde tuvo una reunión informal con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en el Omni Grove Park Inn de Asheville, donde se desarrolla la cumbre.

“Gran encuentro con Georgieva en el marco de las reuniones del G-20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, señaló el ministro en su cuenta de X.

Gran encuentro con @KGeorgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento. pic.twitter.com/dDrU8zioJQ

El contacto entre Caputo y Georgieva es permanente , y este nuevo encuentro se produjo y un mes después de la esperada visita oficial de la directora gerente a la Argentina , donde en 48 horas pasó por Buenos Aires y la provincia de Neuquén, para visitar el yacimiento insignia de YPF en Vaca Muerta.

Más temprano, Caputo había expuesto en el panel dedicado al crecimiento , luego de una introducción del propio Bessent y del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh , quienes pusieron el foco en el fortalecimiento del sector privado en las sesiones junto a sus pares del grupo.

Durante su intervención, que fue cerrada para la prensa, Caputo destacó que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y presentó la experiencia argentina a partir del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei , orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada, señalaron desde el Palacio de Hacienda.

Esa sesión duró cerca de una hora, y los oradores -entre ellos otros ministros de Finanzas- tenían tres minutos para la exposición. En la sala central donde se desarrolla la cumbre, el ministro estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili ; por el viceministro de Economía, José Luis Daza , y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning .

Bessent había anticipado esta mañana, al inicio de la cumbre, que su mensaje a los responsables de finanzas del G-20 se centraría en el crecimiento , y remarcó que es la “única forma de salir” del ciclo de aumento de los niveles de deuda mundial. “Estoy convencido de que muchos de los líderes se muestran muy receptivos a esta idea” , añadió.

En su exposición, Caputo destacó que desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, la Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales y eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del BCRA. A la vez, resaltó la reducción de impuestos por el equivalente a 3 puntos del PBI en el marco de una profunda desregulación de la economía .

Sentado junto a Bausili cerca de Bessent y de Warsh, el ministro también destacó la reforma laboral y la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Carta Orgánica del BCRA , que -explicó- fortalece su independencia y establece la prohibición de financiar el déficit del Tesoro. Lo escuchaban, entre otros, la propia Georgieva y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga .

Caputo sostuvo que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y subrayó la importancia de contar con reglas claras, menor intervención estatal , una regulación más simple y una economía más competitiva que fortalezca el comercio internacional, según el Palacio de Hacienda.

En ese sentido, destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) y anticipó que la Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años.

Aún no trascendió cuándo se desarrollará el encuentro entre Caputo y Bessent, quien en el marco de la cumbre —marcada por el plan norteamericano para asfixiar financieramente a Irán— mantendrá varias reuniones bilaterales con sus pares de los países que integran el G-20.

El encuentro entre ambos será una nueva muestra de la sintonía entre las administraciones de Milei y de Donald Trump , el principal aliado internacional de Lal gobierno libertario.

Bessent y Caputo se vieron por última vez en octubre del año pasado, en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington, cuando ambos funcionarios sellaron el auxilio financiero norteamericano al Gobierno con un swap de monedas por US$20.000 millones , en medio de las turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de fin de aquel mes.

La reunión del G-20 se desarrolla en el Omni Grove Park Inn , un emblemático hotel y resort con vistas a las montañas de la Blue Ridge y conocido por haber alojado a diez presidentes de Estados Unidos.

Durante la cumbre, Caputo también participa de diversas sesiones con representantes del G-20, como una sobre la evolución de la economía mundial en un momento de particular turbulencia a raíz del impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos. También formará parte de sesiones sobre deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.

Bessent es el anfitrión del encuentro preparatorio para la cumbre de mandatarios del grupo que tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre próximos en el complejo Trump National Doral Miami, que seguramente contará con la participación de Milei.

Para Bessent, esta cumbre con sus pares del G-20 representa un importante desafío . En el encuentro de dos días busca fortificar su estrategia de sanciones financieras sobre Irán , luego de seis meses de la guerra que estalló el 28 de febrero pasado por la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel.

“Irán se está tomando [las sanciones] muy en serio. Están reaccionando de manera cinética porque están perdiendo económicamente” , dijo Bessent esta mañana al presentarse ante los periodistas en Asheville, en referencia a la campaña de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen que fue llamada “Operación Paria Económico”.

“Su economía no tiene que colapsar. Solo tenemos que lograr que el régimen recobre el sentido común”, añadió.

El secretario del Tesoro había anunciado el lunes de la semana pasada una nueva ronda de sanciones contra el régimen de los ayatollahs , les advirtió a todos los países que hacen negocios con Teherán —con la compra de petróleo u otras transacciones— que corten esos lazos financieros o, en caso contrario, podrían enfrentar represalias por parte de la Casa Blanca. China, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía son los mayores socios comerciales del régimen.

En una entrevista con la agencia AP , el secretario del Tesoro señaló que Estados Unidos planea imponer sanciones a otro banco esta semana como parte de su ofensiva para intensificar el aislamiento económico de Irán.

“Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”, añadió.

La presentación de Bessent en la cumbre del G-20 se produce en momentos en que Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques. Las fuerzas estadounidenses golpearon una isla en el estrecho de Ormuz, y la República Islámica respondió con ataques contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

Fuente: La Nación