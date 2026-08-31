Javier Milei declaró bienes y depósitos por $295 millones y registró una suba con respecto a 2024

El presidente Javier Milei declaró bienes, depósitos y dinero por $295.182.652 durante el período 2025, según surge del documento que presentó el jueves pasado ante la Oficina Anticorrupción (OA) .

El importe declarado significa un aumento patrimonial de $89.136.277 con respecto a lo declarado en 2024 .

La variación del patrimonio presidencial se da por un crecimiento de $18.575.323 en lo relativo a depósitos y dinero en efectivo, más la revaluación del inmueble que declaró en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una casa de 100 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El inmueble ingresó a su patrimonio el 31 de marzo de 2000 y su valuación fiscal actual es de $38.419.071,20.

Declaró, además, dos automotores: el primero es una camioneta Mercedes Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, fabricada en 2015 e incorporada a su patrimonio en febrero de 2019. Su valor declarado es de $20.173.600. El segundo vehículo es un Peugeot RCZ Coupé del año 2013, que posee desde enero de ese año, con una valuación de $16.254.200.

El Presidente también declaró tener dinero en efectivo: US$20.000 (ya los tenía del período anterior) y se incorporaron $680.000. Informó, además, tener deudas por $586.357 al cierre del período, con el banco Supervielle como entidad acreedora.

En cuanto a los ingresos, declara $93.876.197,23, en basea dos categorías fiscales: Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3ra categoría), por $45.083.979,43, y renta del Trabajo Personal (4ta categoría), por $48.792.217,80. Restándole las deducciones generales (jubilación, cuota médica, aportes a obras sociales), el resultado neto de sus ganancias es de $81.806.723,92 . En relación a sus gastos personales, el primer mandatario declaró consumos anuales por $66.262.044,60.

En relación a Karina Milei , la secretaria general de la Presidencia presentó el mismo día su declaración jurada, con un importante aumento de su situación patrimonial. En relación a los activos (Bienes, depósitos y dinero) pasó de los $11.401.021,93 reconocidos el año pasado a $35.312.784,57 de este año.

Al igual que el año pasado, la secretaria general sigue siendo propietaria del 100% de un departamento con cochera de 150 m² en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La propiedad ingresó a su patrimonio el 13 de julio de 2011 utilizando fondos propios. Su valuación declarada aumentó: pasó de $3.992.825,14 al inicio del período a $28.162.492,74 al cierre.

En cuanto al dinero en efectivo, mantuvo la tenencia de $500.000. Una de sus cajas de ahorro registró un saldo de $2.039.503,00. Declaró, además, la incorporación de una cuenta en un proveedor de Servicios de Pago (PSP / billetera virtual) con un saldo de $3.852.216,00. Su cuenta en dólares finalizó casi en cero, con solo US$ 76,69, equivalentes a $110.893,74. En relación a las deudas, Karina Milei pasó de $841.961,00 en 2024 a $969.471,00 en 2025.

En abril, y en pleno escándalo por la situación judicial del entonces jefe de gabinete Manuel Adorni , la OA extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de bienes. El organismo, a cargo de Gabriela Zangaro , emitió un comunicado y la Resolución 3/2026 en la que se prorrogaba el plazo hasta el 31 de julio para las presentaciones referidas a 2025. La fecha original era el 30 de mayo.

En cuanto a la declaración jurada del ministro de Economía, Luis Caputo, s e desprende que tiene ahorros por 13.030 millones de pesos, de los cuales en el extranjero tiene depositados algo más de 12.422 millones. Es decir, el 95 por ciento.

Es el ministro con más bienes y dinero declarado tras las salidas de Gerardo Werthein y Mariano Cuneo Libarona.

En la Argentina, Caputo tiene poco más de 600 millones de pesos divididos en tres cajas de ahorro (una con $581.680, otra con $742 y otra $44), una caja de ahorro en dólares que valuó en $23.157.747,84 y cinco plazos fijos por algo más de $584 millones. Además, tiene $122.000 pesos en efectivo.

En cuanto a los depósitos en el extranjero, Caputo declara un total de dinero equivalente a 12.422.144.637,42 pesos, de los cuales la mayor parte corresponden a una cuenta corriente en dólares que tiene el equivalente a 11.739 millones de pesos. No se informa en qué país están depositados los fondos. En anteriores presentaciones había precisado dónde estaban esos fondos. Había declarado dinero en Estados Unidos y en la Isla de Man.

Fuente: La Nación