El presidente chileno José Antonio Kast salió a despegarse de Cerimedo: “En ninguna de mis campañas participó ese señor”

El presidente de Chile, José Antonio Kast , negó tener vínculos con el consultor argentino Fernando Cerimedo al asegurar que " en ninguna de mis campañas he trabajado con este señor , el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor".

En medio de la última polémica de su gobierno y consultado directamente si conoce al llamado "rey de los trolls", Kast respondió que "sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado, nos hemos encontrado", sostuvo en Radio Cooperativa, tras la difusión de un video en el que aparece junto al presidente Rodrigo Paz en Bolivia y a Cerimedo .

Sin embargo, descartó la vinculación de su partido con el consultor que participó en procesos electorales de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina y se encuentra detenido en Bolivia por intento de femicidio .

"En el año 2020, hace 6 años, él habría -porque es tema de investigación-, asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano ", sostuvo.

El viernes último, un diputado chileno presentó una denuncia para que se investigue si Cerimedo cometió delitos informáticos al utilizar su granja de bots en las campañas de la ultraderecha chilena.

La denuncia del diputado socialista Juan Santana apunta a esclarecer el alcance e impacto en el debate político de las maniobras en las redes sociales, pese a que en Chile el uso de bots no está penado.

Ayer presentamos una denuncia ante la Fiscalía por los antecedentes que vinculan a Fernando Cerimedo con operaciones digitales en Chile. También hemos oficiado al Servel y Segegob y realizado otras acciones para esclarecer estos hechos. Lo más grave son los vínculos que aparecen…

Entre sus fundamentos, Santana menciona participaciones de Cerimedo en campañas en Chile desde octubre de 2020, que comenzaron con la difusión de una encuesta de su consultora Numen sobre el plebiscito en el que se votó la propuesta de una nueva Constitución.

La denuncia se produce luego de que Evelyn Matthei declaró en una entrevista reciente que durante la campaña de candidatos a la presidencia del espacio de la derecha UDI del que forma parte sufrió un "ataque sistemático por parte de los grupos republicanos" desde enero.

"Primero, (decían) que yo era la autora intelectual de la reforma previsional y que esa reforma significaba darle un zarpazo a los ahorros de los trabajadores. Después, que yo era de izquierda, todo a través de videos donde cortan, donde pegan; después, que yo era comunista. Y finalmente, por la época donde podría haber sido la primaria, porque yo creo que ellos creían que yo iba a tener una primaria, soltaron lo de que yo tendría Alzheimer", afirmó la dirigente.

Fuente: Clarín