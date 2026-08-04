Tras la indagatoria, Facundo Moyano fue imputado por delitos de violencia de género, pero fue excarcelado

Tras un escándalo vinculado al consumo de drogas, Candela Arizaga , la presunta víctima de Facundo Moyano , declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación inicial. En las próximas horas sería entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad. En tanto, Moyano fue trasladado esta noche desde la Unidad de Flagrancia Norte a la sede del Ministerio Público Fiscal que funciona en Balbín al 3500, donde fue indagado. El gremialista fue excarcelado, pero continuará procesado y deberá cumplir pautas fijadas por la Justicia para mantener la libertad.

Entre esas medidas figura la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad .

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes. También habló de que ‘alucinó’ y que por eso salió corriendo”, relataron fuentes al tanto de la declaración de la joven.

Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido “agredida por el señor Moyano”.

La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone , de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convalidó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género .

“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales. Tras la indagatoria, se decidió excarcelar a Moyano, pero seguirá imputado en la causa.

El representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa , el allanamiento del departamento de Moyano, situado en avenida Libertador 5400, en Belgrano, donde se mantuvo una consigna policial. Ese allanamiento se concretó durante la tarde.

Fuentes con acceso al expediente aseguraron que Moyano se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.

Todo comenzó hoy a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.

Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Él fue identificado como Juan Facundo Moyano y ella, como Candela Arizaga. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.

El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias ”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas.

Cerca del mediodía se presentó el abogado penalista Juan Pablo Fioribello en la Comisaría Vecinal 13A, donde estuvo detenido Facundo Moyano. La defensa, de todas maneras, quedó en manos de Miguel Medina. A Arizaga la representa el abogado Diego Storto.

Moyano, informaron fuentes judiciales, fue llevado desde la comisaría hacia Oficina Central de Identificación (OCI) para “fichar” y hacer la verificación de antecedentes penales. Después fue trasladado la Alcaidía 4 de la Policiía de la Ciudad, situada en el barrio de Barracas.

“Candela se está recuperando. Está bien. Pasó una situación dramática. No hablé de lo que pasó. No sabe, aún, si va a denunciar a Moyano. Seguramente va a ampliar su declaración. Al personal policial que le tomó testimonio habló de una situación tensa” , afirmó Storto al ser consultado por los medios de comunicación.

El auxiliar fiscal Pistone solicitó el secuestro de las filmaciones de cámaras públicas y privadas y las grabaciones que pudieron haber hecho testigos con sus teléfonos celulares.

En una filmación se puede como Arizaga corre detrás de un perro, que se le habría escapado cuando lo tenía en brazos.

“Me quedé con el perrito, el perro está acá, quiero que ella se entere de que lo está cuidando una vecina porque me imagino que debe estar preocupada, era lo que más le importaba en ese momento”, dijo Camilo, el encargado del edificio donde vive Moyano.

Finalmente, la jueza Correa dispuso el allanamiento en el departamento de Moyano que había solicitado el representante del Ministerio Público Fiscal porteño.

“ Nunca se drogó . Nunca tomó alcohol ni drogas. Nunca la vi consumiendo. Me quedé varios días sola en su departamento y jamás vi nada “, sostuvo Florencia, una prima de Arizaga, en declaraciones al canal de noticias LN+ .

Sobre la relación con Facundo Moyano, sostuvo que comenzó en enero pasado y la definió como “formal”.

“Como toda relación, a veces estaban bien, a veces se peleaban por algo , pero para mí violencia de genero no es porque ella no se dejaría pasar por eso”, dijo la prima de la joven.

Pasadas las 17, las autoridades médicas del hospital Pirovano le dieron el alta médica a Arizaga, informaron a LA NACION fuentes de la causa.

Cerca de las 18 el personal de la Policía de la Ciudad terminó el allanamiento en el departamento de Moyano. “El resultado fue negativo, no se secuestraron sustancias estupefacientes. Se encontró una jeringa, pero los reactivos dieron negativo, no había restos de estupefacientes”, dijeron voceros de la investigación.

Sí, los uniformados secuestraron un dispositivo USB, un reloj Apple Watch y medicamentos.

Fuente: La Nación