Tras el revés en la Corte, Trump vuelve a la carga contra la ciudadanía por derecho de nacimiento en EE.UU.

WASHINGTON.- Luego del duro revés que le había propinado la Corte Suprema al fallar en contra de un decreto de Donald Trump que limitaba la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, el presidente norteamericano firmó este jueves dos órdenes ejecutivas destinadas a restringirla , al ampliar la definición de las personas no elegibles para obtenerla y prohibir el llamado “turismo de nacimiento”.

El mandatario firmó las órdenes ejecutivas en el Salón Oval acompañado por el jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller , el arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales del gobierno. Limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una de las prioridades de Trump en su ofensiva para restringir la inmigración en Estados Unidos.

“Se tomó una decisión muy desafortunada en la Corte Suprema con respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento... así que estamos haciendo ajustes ”, afirmó Trump al momento de firmar los decretos.

El 30 de junio pasado, la trascendental decisión de la Corte -con seis votos a favor y tres en contra- había desestimado el decreto firmado por Trump al día siguiente de su regreso a la Casa Blanca, en enero del año pasado, que instruía a las agencias federales a que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal .

En el acto de esta tarde, Miller explicó una de las órdenes ejecutivas de Trump es para combatir el llamado “turismo de nacimiento” , al que definió como “fraude”, mientras que la otra amplía las definiciones de personas no elegibles para la ciudadanía por derecho de nacimiento , como los hijos de ciudadanos extranjeros que hacen lobby en nombre de gobiernos extranjeros.

“Si le estás diciéndole a un oficial consular que estás aquí como turista, pero tu verdadero propósito e intención es ir a una fábrica de bebés, dar a luz... entonces estás cometiendo un fraude contra el gobierno estadounidense”, explicó Miller.

Fuente: La Nación