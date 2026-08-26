Tragedia en Vaca Muerta: Quiénes eran los dos trabajadores que murieron tras un accidente en una planta neuquina

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Jonathan Meliqueo y Cristian Ariel Latorre fueron los dos operarios que murieron tras un grave accidente ocurrido en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta. El hecho provocó una investigación para determinar cómo ocurrió la tragedia.

Según las primeras informaciones, una falla en un caño de 12 pulgadas habría provocado un desprendimiento cuando ingresaba a una trampa receptora. Una pieza metálica alcanzó a Meliqueo, quien sufrió heridas mortales, mientras que Latorre resultó gravemente herido.

Latorre fue trasladado de urgencia por vía aérea hacia una clínica de la zona. En un primer momento, la empresa había informado que se encontraba estable, pero horas después YPF confirmó su fallecimiento.

Ambos trabajadores eran empleados de AESA-La Ribera. En un primer momento habían sido señalados como supervisores de YPF, pero desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio.

La muerte de los dos operarios generó numerosas muestras de dolor entre compañeros, familiares y organizaciones de la comarca petrolera. Desde AESA-La Ribera difundieron un mensaje en el que destacaron el compañerismo y la amistad que mantenían con las víctimas.

En el caso de Cristian Latorre, su familia estaba vinculada al Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura, de Plaza Huincul, institución que decidió suspender sus actividades durante la jornada del miércoles.

También la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Co-Plaza Huincul expresó sus condolencias a la familia de Cristian y acompañó especialmente a su padre, Lisandro Latorre.

Mientras continúan las investigaciones, el sindicato señaló que los dos operarios habrían intentado realizar una operación que no les correspondía. El gremio aclaró que puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir ante la emergencia.

El accidente ocurrió en Rincón del Mangrullo, un área operada en sociedad entre YPF y Pampa Energía. Por el momento, se busca establecer con precisión qué sucedió y bajo qué circunstancias se produjo la muerte de los dos trabajadores.