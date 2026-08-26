Saludó a la prensa y comió una medialuna: así fue la llegada de Pity Álvarez a una nueva audiencia del juicio en su contra

Pity Álvarez llegó este miércoles a los tribunales porteños para participar de la cuarta audiencia del juicio en su contra . Bajó del auto con una medialuna en la mano, rodeado por efectivos policiales, y saludó con la mano a la prensa y a sus seguidores antes de entrar al edificio.

La escena ocurrió en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 , donde se lleva adelante el proceso. Álvarez llegó acompañado por su hermana y por su abogado Sebastián Queijeiro , uno de los integrantes de su equipo de abogados.

Una vez más, un grupo de fanáticos se acercó hasta el lugar para expresarle su apoyo. Los seguidores llevaron banderas y estampitas y esperaron la llegada del músico en las inmediaciones del tribunal.

El juicio es por el homicidio de Cristian Díaz , ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional barrio Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, ambos comenzaron una discusión que terminó en una pelea y, en ese contexto, Pity habría sacado un arma de fuego y le habría disparado a Díaz en la cabeza.

La principal hipótesis sostiene que, cuando Díaz cayó al piso, el músico habría efectuado otros tres disparos antes de escapar . Álvarez fue detenido pocas horas después y los peritajes determinaron que la víctima murió por las heridas provocadas por los disparos.

El proceso había sido suspendido en distintas oportunidades. En 2021 se postergó el inicio del juicio y en 2023 volvió a interrumpirse a raíz de evaluaciones sobre el estado de salud mental del músico, realizadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense y peritos de la defensa.

A comienzos de este año, el fiscal Sandro Abraldes pidió que el juicio se retomara después de un nuevo informe de médicos y psicólogos. El estudio concluyó que Álvarez estaba en condiciones de afrontar un juicio oral y el debate pudo continuar.

La defensa del músico está a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro , quienes asumieron recientemente y pidieron la suspensión de una audiencia para revisar el expediente y preparar su estrategia. Este miércoles, además, plantearon que Álvarez sea juzgado por un jurado popular y cuestionaron que el tribunal pueda continuar con el proceso.

Fuente: TN