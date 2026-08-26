Habló la madre del ladrón que entró a robar a una joyería y murió tras recibir un disparo en la cara: “Quiero saber qué pasó”

Marcos Dip tenía 23 años, una hija de cuatro y varias causas penales. En las últimas horas, intentó asaltar una joyería en Trelew y el comerciante se resistió a los tiros. Uno de los disparos impactó en la cara del ladrón y lo mató en el acto.

La Justicia archivó la causa respecto del comerciante bajo la figura de legítima defensa . Sin embargo, para Yanina, la madre del joven muerto, todavía quedan preguntas sin responder.

“Yo estoy de los dos lados, entiendo la situación, pero es mi hijo ”, sostuvo en diálogo con Radio Chubut. Y agregó: “Si a vos te entran a robar, vos te vas a defender, lo poco o mucho que entendés. Yo entiendo todo. Yo no voy a decir que es injusto, pero yo quiero realmente saber qué pasó”.

La mujer no buscó negar el motivo por el que su hijo estaba dentro de la joyería. Su reclamo apunta a conocer en detalle la secuencia .

“Lo único que me llegó ayer es que Marcos no entró con un arma. Y si vos no entrás con un arma, ¿por qué te meten un tiro así de una? ”, cuestionó.

Según el fiscal Gustavo Núñez , el dueño de la joyería abrió el local pocos minutos antes del asalto y fue sorprendido por tres delincuentes. El comerciante reaccionó disparando dentro del comercio, lo que provocó la muerte de Dip y la huida de los otros dos sospechosos , uno de los cuales habría resultado herido.

La policía desplegó un operativo en la zona y solicitó las cámaras de seguridad para reconstruir el hecho y determinar si hubo apoyo externo. El dueño del local permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades.

Finalmente, la Justicia determinó que el comerciante actuó en legítima defensa , por lo que quedó eximido de responsabilidades penales.

Detrás de la discusión judicial, Yanina contó que fue madre joven y que siempre trabajó para sacar adelante a su familia. “Marcos fue mi primer hijo, yo me quedé embarazada a los 15 años , fui mamá joven y siempre hice lo posible. No es como dicen que viene de una familia de chorros. Yo soy una mina que labura como todos en mi familia , todos trabajamos”, afirmó.

Sobre la personalidad del ladrón, la mujer recordó: “Tenía la mirada de un nene , le tenía miedo a la oscuridad. Rescataba perros por donde veía. No era un nene malo como dicen, tenía toda la vida por delante ”.

Hacía aproximadamente dos meses que no lo veía. Marcos tenía arresto domiciliario por causas previas pero se había ido de su casa después de una discusión y, desde entonces, el vínculo se había interrumpido.

Después de enterarse de lo ocurrido, Yanina comenzó otro recorrido: comisarías, fiscalía y pedidos de información para saber qué había sucedido con su hijo. Según denunció en distintas notas con los medios, se encontró con silencio y malos tratos.

“Me trataron mal todos en la comisaría y estuve más de 3 horas esperando en la fiscalía”, relató la mujer. Y explicó: “Yo estaba tratando de ver qué había pasado con el cuerpo de mi hijo. Solo me enviaban de acá para allá, pero nadie me hablaba. Yo lo único que pedía era verlo antes de la autopsia” .

Yanina aseguró que tampoco recibió precisiones sobre la investigación y que gran parte de lo que conoce surgió por información que le llegó después.

Por eso ahora reclama que se incorporen las imágenes de las cámaras de seguridad y que se reconstruya con precisión lo sucedido dentro de la joyería.

“A mí que muestren las imágenes de que mi hijo iba a robar” , exigió.

Mientras la situación del comerciante quedó encuadrada judicialmente como legítima defensa, la investigación continúa sobre los otros integrantes del grupo que habrían participado del asalto.

Serían entre dos y tres los prófugos y uno de ellos habría resultado herido durante el enfrentamiento.

Fuente: TN