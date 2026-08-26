El tribunal rechazó el pedido de Pity Álvarez para que lo juzgue un jurado popular por el asesinato de un vecino

Cristian Pity Álvarez volvió este miércoles a los tribunales porteños para enfrentar la cuarta audiencia del juicio en su contra, en el que está acusado de haber matado a tiros a su vecino Cristian Díaz .

Luego de una semana de suspensión y con una nueva defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro , el tribunal comenzó a resolver los planteos presentados por los letrados, entre ellos el pedido para que el proceso sea declarado nulo y se realicen nuevos estudios sobre la capacidad del músico para afrontar el debate.

Sin embargo, los jueces rechazaron la idea de que Álvarez sea juzgado por un jurado popular y también desestimaron la realización de nuevas evaluaciones médicas. El tribunal sostuvo que el acusado está en condiciones de continuar participando del proceso y remarcó que la capacidad para afrontar el juicio no forma parte del objeto del debate.

En primer lugar, los abogados del Pity pidieron que el juicio se realice bajo la modalidad de jurado popular. “No creemos que ustedes sean los jueces naturales para hacerlo. Nuestro sistema exije el establecimiento de un juicio por jurados ”, indicó a Baños al tribunal.

“ Planteamos la nulidad del juicio y que el tribunal tome todas las medidas para hacer efectiva la vigencia y los derechos. Entendemos que carece de competencia para continuar interviniendo en este proceso”, agregó.

Este argumento estaba relacionado con el estado del músico durante las tres primeras audiencias. Álvarez se quedó dormido en distintos momentos del debate y, por esa situación, la defensa considera que no pudo participar de manera adecuada.

El planteo cobró especial relevancia porque durante esas jornadas declararon dos testigos considerados centrales para el caso: la expareja de Díaz y un amigo de la víctima. La nueva defensa sostiene que el músico no pudo contradecir sus testimonios de manera efectiva.

“En esta queja se discute si Pity tiene capacidad psíquica suficiente para afrontar el debate. Sería absurdo hacer el juicio antes para que después Casación diga que se podía hacer o no. Esto va contra toda lógica. Pedimos la nulidad de todo lo actuado hasta que el tribunal de Casación se expida ”, indicó Baños.

Por otro lado, los abogados de Pity también presentaron un informe médico realizado por el psiquiatra Herrera Milano, en el que se explicarían los motivos por los cuales el músico se duerme en la sala.

Ante esta situación, se le dio la palabra al fiscal Sandro Abraldes, que se mostró molesto: “ Pity y su defensa no quieren este juicio. La audiencia de hoy arrancó una hora después porque Pity decidió no estar a horario. Si quiere dormir, si quiere sacarse fotos, si quiere hacer un show, si quiere desayunar, esta sala no es el lugar. Esto es una sala de audiencias, un lugar que debe ser respetado, no solo a lo que hace las normas, sino también a los modos ”.

En la misma línea, el abogado Fabián Améndola, que representa a la familia de Cristian Díaz, coincidió con los dichos de Abraldes.

Finalmente, el tribunal no hizo lugar a ninguno de los pedidos realizados por la defensa y el juicio siguió con la declaración de cuatro policías.

Antes del comienzo de las declaraciones de los policías, la defensa de Pity planteó que las audiencias no deberían extenderse por más de tres horas debido al estado del músico. El juez señaló que, si se encontraba cansado, podía retirarse de la sala y continuar representado por sus abogados. Finalmente, Baños informó que Pity se retiraría y el músico abandonó la sala acompañado por su hermana. Luego, los cuatro policías convocados para declarar lo hicieron sin la presencia del acusado.

El primer testigo, un oficial mayor que actualmente trabaja en la división Drogas, contó que llegó al barrio Samoré tras un aviso por disparos. Encontró a Díaz tendido en el suelo, en un charco de sangre, y recordó haber visto “cuatro o cinco” vainas. También relató que un vecino señaló a Pity como el autor y dijo que había disparado varias veces después de una pelea.

Luego declaró el inspector Ibarra, quien confirmó el hallazgo del arma en una alcantarilla, aunque no pudo precisar el calibre. El tercer testigo, el inspector Fernández, tuvo dificultades para recordar lo ocurrido. La fiscalía leyó partes de sus declaraciones de 2018 y le mostró las actas que había firmado, pero el hombre aseguró no recordar varios de los procedimientos.

El último en declarar fue Suazo, efectivo de la División Homicidios en 2018. Contó que analizaron cámaras de seguridad y detectaron un Volkswagen Polo verde que pasó por Escalada hacia la autopista y luego por Rivadavia en dirección a Pinar de Rocha. Según explicó, pudieron identificarlo por una luz defectuosa y porque era un vehículo asociado a Álvarez. Tras la declaración de Suazo, finalizaron los cuatro testimonios policiales previstos.

La próxima audiencia será el miércoles 2 de septiembre a las 10 y contará con seis testigos, entre ellos profesionales que participaron de la autopsia, peritos de criminalística y balística y médicos que intervinieron en la causa. Dos de ellos declararán por Zoom.

La defensa consultó si Pity puede no asistir y el juez respondió que sí, aunque pidió que lo informen con anticipación -preferentemente el lunes- debido al operativo policial que se despliega en los alrededores de los tribunales.

Pity Álvarez llegó al juicio acusado por el homicidio de Cristian Díaz , ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional barrio Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, ambos hombres comenzaron una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el músico habría sacado un arma de fuego que llevaba en el bolsillo de su campera y le habría disparado a la víctima en la cabeza .

La principal hipótesis establece que cuando Díaz cayó al piso, efectuó otros tres disparos antes de escapar.

Álvarez fue detenido pocas horas después y el peritaje determinó que Díaz murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.

En 2021, el inicio del juicio fue suspendido por primera vez. Luego se fijó una nueva fecha para 2023, pero el debate volvió a ser interrumpido debido al estado de salud mental del músico , que fue sometido a distintas evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense y peritos designados por la defensa.

A comienzos de este año, el fiscal Sandro Abraldes solicitó la reanudación del proceso tras un informe elaborado por un equipo interdisciplinario de médicos y psicólogos, que concluyó que Álvarez contaba con las condiciones necesarias para afrontar un juicio oral.

Fuente: TN