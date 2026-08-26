Tragedia en Vaca Muerta: Dos operarios murieron tras una fuga de gas en un yacimiento

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Dos operarios murieron este martes luego de un grave accidente ocurrido en el bloque Rincón del Mangrullo, una zona de Vaca Muerta operada por YPF, cerca de la localidad neuquina de Añelo.

El accidente se produjo a raíz de una falla en una línea de alta presión de gas. La fuerte descompresión provocó el desprendimiento de un elemento metálico que impactó directamente contra uno de los trabajadores.

La primera víctima fatal fue identificada como Jonathan Meliqueo. Un testigo logró registrar en video el momento en que comenzó el incidente y una espesa nube blanca salió despedida desde las instalaciones.

Otro trabajador, Cristian Latorre, resultó gravemente herido durante la emergencia y debió ser trasladado de urgencia por vía aérea a una clínica de la zona. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció horas después.

Desde YPF confirmaron la segunda muerte y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas. “YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando”, señaló la compañía en un comunicado.

La empresa indicó que la situación en el área quedó controlada y que se inició una investigación para determinar con precisión las causas que provocaron la falla en la cañería.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa informaron de manera preliminar que los trabajadores involucrados no eran empleados bajo convenio, sino que cumplirían funciones como supervisores en el lugar.

El gremio puso a disposición su equipo técnico y su cadena sanitaria para colaborar con la emergencia y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los trabajadores fallecidos.

Otro accidente en Vaca Muerta

El hecho ocurre pocos días después de otro grave incidente registrado en un yacimiento de Vaca Muerta.

El lunes 10 de agosto se produjo una explosión en la batería 1 de Chevron, ubicada en la zona de El Trapial, aparentemente como consecuencia de una reacción química. Tres trabajadores resultaron heridos.

Una trabajadora sufrió lesiones y fue trasladada a una clínica de Rincón de los Sauces, mientras que otros dos operarios, pertenecientes al Sindicato de Petroleros Privados, sufrieron heridas leves y fueron atendidos en un hospital.

Según se informó, la explosión provocó que esquirlas fueran despedidas a más de mil metros de distancia.