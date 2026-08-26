De qué murió Dolly Parton, la leyenda de la música country

Dolly Parton murió este martes a los 80 años luego de una batalla contra la enfermedad del cáncer . Según la información que brindó el círculo íntimo, la cantante ingresó el pasado viernes al centro oncológico Vanderbilt-Ingram , situado en Nashville, debido a complicaciones severas en su estado de salud.

Un asesor cercano de Dolly, del cual no se develó su identidad, fue el encargado de comunicar la causa del deceso, aunque evitó brindar detalles específicos sobre la enfermedad.

Por su parte, The New York Times informó que la artista transcurrió sus últimos momentos en su hogar, acompañada por sus seres queridos . La revista People destacó que la familia mantuvo bajo estricta reserva el tipo de cáncer que enfrentó la figura nacida en Tennessee.

“ Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba ”, señaló su entorno en un comunicado oficial tras la difusión de la noticia.

Bryan Seaver , sobrino de la estrella y su jefe de seguridad durante dos décadas, publicó un video en redes sociales para confirmar el fallecimiento. “Hoy represento a la familia Parton y Owens para anunciarles la muerte de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean. Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años, antes de asimilarlo como una realidad futura ”, expresó. El hombre admitió que, pese a prever este desenlace por su rol profesional, recién ahora sintió el verdadero abatimiento del momento.

Parton nació en una familia humilde del sur estadounidense y se destacó por su talento vocal y compositivo. Vendió más de 100 millones de discos con clásicos como Jolene ; 9 to 5 e I Will Always Love You .

La cantante creció entre 12 hermanos en un hogar donde su padre cultivaba tabaco y su madre compartía historias de los Apalaches. A lo largo de su trayectoria, rompió moldes en una industria dominada por hombres y se convirtió en un ícono cultural con su estilo propio.

Su legado incluye la fundación Imagination Library, mediante la cual donó más de 200 millones de libros y financió investigaciones médicas clave, como el desarrollo de vacunas contra el Covid-19. La leyenda obtuvo 11 premios Grammy, un Emmy y el premio humanitario Jean Hersholt . Ahora, la justicia de los Estados Unidos resolverá el destino de su imperio económico, estimado en 450 millones de dólares .

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

Fuente: La Nación