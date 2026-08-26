Quiénes eran los operarios que murieron en un accidente en un yacimiento de Vaca Muerta

Dos operarios petroleros murieron este martes tras un accidente en el bloque Rincón del Mangrullo , en Neuquén. El hecho ocurrió a partir de una falla en una línea de gas de alta presión en el yacimiento de Vaca Muerta . Sus allegados los despidieron con mensajes en redes sociales.

Jonathan Meliqueo y Cristian Ariel Latorre eran los trabajadores fallecidos. Se encontraban trabajando para la empresa AESA – La Ribera, según informó el medio local LM Neuquén .

Latorre estaba casado con Carolina Pereira , docente de la zona, y era hermano de Cristina Latorre , colega de su pareja. Además, su padre, Lisandro Latorre , es conocido en la comunidad deportiva regional como parte del equipo de fútbol Deportivo Toro y de la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Có – Plaza Huincul.

Tras confirmarse la noticia, sus compañeros de trabajo compartieron un mensaje en el que también expresaron su apoyo a las familias frente a la pérdida: “Compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad”.

“En este difícil momento, queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo fraterno a sus familiares , seres queridos y allegados, acompañándolos con profundo respeto y solidaridad ante esta irreparable pérdida”, agregaron más tarde.

Finalmente, aseguraron: “Serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud por quienes compartimos parte de nuestro camino junto a ellos. Su compañerismo, sus momentos compartidos y sus recuerdos permanecerán vivos entre nosotros”.

Además, el seccional local del gremio docente ATEN sumó sus condolencias dirigidas a las dos educadoras afectadas por el hecho: “Desde ATEN Cutral-Có y Plaza Huincul, acompañamos a la profesora Carolina Pereira, ante la irreparable pérdida de su marido. Y a la profesora Cristina Latorre ante la pérdida de su hermano”.

En la misma línea, desde el entorno del club Universitario Plaza Huincul expresaron: “Desde nuestros corazones queremos mandarle mucha fuerza a la familia de Ariel Latorre principalmente, también a los chicos de Universitario como así también a todos aquellos que compartimos momentos con él”.

Por su parte, la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Có – Plaza Huincul publicó un emotivo mensaje dedicado al padre del trabajador: “Acompañamos con inmenso dolor a nuestro querido compañero Lisandro Latorre y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo, Cristian Ariel Latorre”.

El hecho ocurrió en el área de Rincón del Mangrullo, un bloque de más de 180 kilómetros cuadrados ubicado cerca de Añelo, administrado en partes iguales por YPF y Pampa Energía .

Según los primeros datos de la investigación, a los que accedió el medio citado, el incidente se desató por una falla en una línea de gas de alta presión debido a que se rompió un caño de 12 pulgadas de diámetro .

Esa rotura provocó que, al entrar el gas a una trampa receptora (con una importante fuerza), se desprendiera una pieza de metal que golpeó directamente a Meliqueo, quien falleció en el acto . Latorre sufrió heridas graves y fue trasladado por vía aérea a una clínica, donde falleció horas más tarde, durante la noche del martes.

Desde la compañía operadora informaron que activaron los protocolos de emergencia para controlar la situación en el lugar y expresaron su acompañamiento a los familiares.

Por su parte, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa puso a disposición su cadena sanitaria, aunque aclaró que los dos trabajadores no pertenecían al convenio colectivo de la actividad.

Fuente: La Nación