Tragedia en Neuquén: un nene de 6 años murió ahogado en una pileta de tratamiento de líquidos cloacales

Un nene de 6 años se escapó de la casa de sus abuelos, que estaban a su cuidado, y desató una tragedia en el barrio Confluencia de Neuquén. El chico superó una barrera y entró a un centro tratamiento de líquidos cloacales . Un guardia alcanzó a verlo y le avisó a la madre , que entró un minuto más tarde. Pero el nene ya estaba desaparecido. Tras horas después, lo encontraron sin vida, ahogado dentro de una pileta.

Tahiel, como se llamaba el nene, tenía autismo y se encontraba en la casa de sus abuelos , en las inmediaciones del predio donde ocurrió la tragedia.

Primero, el nene se escapó de la vivienda de los adultos mayores en un descuido y se dirigió hacia la planta de tratamiento. Allí hubo una segunda falla: con el portón abierto, Tahiel sorteó una barrera y subió unas escaleras hasta una garita de seguridad. Intentó abrir esa puerta, pero estaba cerrada. Entonces, bajó las escaleras y se internó en el predio.

Un empleado alcanzó a verlo a pocos metros de distancia. El hombre siguió caminando hasta la entrada y le hizo señas a la madre, que se metió en el lugar. Según un video de cámara de seguridad, entre un momento y otro pasó apenas un minuto. Ya era demasiado tarde.

Como no lo encontraban, la familia radicó la denuncia por su desaparición y bomberos y policías realizaron un rastrillaje en la zona. El cuerpo del menor fue localizado a las 22:15hs . dentro de una pileta. El equipo de Criminalística y los médicos policiales confirmaron la identidad y constataron que no presentaba signos vitales.

La fiscal Lorena Juárez ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

La Fiscalía junto con la Policía llevan adelante distintas medidas para tratar de reconstruir el camino que hizo el nene y poder establecer si en la planta existían barreras, puertas, cercos u otras medidas para impedir el acceso a sectores peligrosos.

Para ello, se analizan diferentes cámaras de seguridad de la planta y se recaban testimonios de familiares, vecinos y trabajadores, más allá del resultado de la autopsia.

La Justicia analizará también la reacción de la persona de seguridad que lo vio al nene cuando pasó el portón de acceso y se dirigió hacia la zona de los piletones.

Por su parte, María Eva Arriagada , presidenta de la comisión vecinal de Confluencia, le reclamó a las autoridades municipales por la reubicación de la planta EPAS y mayores medidas de seguridad para evitar que vuelva a suceder otra tragedia como esta.

“Hace tiempo estamos solicitando que nos atiendan por distintos problemas que genera la planta. En verano, el olor nauseabundo se siente mucho más”, advirtió.

Fuente: Clarín