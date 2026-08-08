Tragedia en la ruta 19: muere una joven bombera voluntaria, tras un violento choque frontal de dos autos en Córdoba

Un violento choque frontal protagonizado por dos autos enlutó la ruta nacional 19 que une Córdoba con Santa Fe. Fue durante la madrugada de este viernes: una joven de 24 años murió, y otra de 23 tuvo que ser trasladada al hospital de urgencia aunque se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales confirmaron que el violento episodio tuvo lugar a las 5.48 de este viernes, cuando por causas que son investigadas, un Renault Clio conducido por Florencia Rocío Guayán de 24 años colisionó frontalmente contra un Peugeot 308.

Fue en la intersección de la autovía ruta nacional 19 y la avenida De las Semillerías, en la zona de barrio Palmar, frente al Mercado de Abasto, en las afueras de la capital de Córdoba. El siniestro vial tuvo lugar en la mano que va de Córdoba hacia Monte Cristo, según publicó el diario La Voz .

El servicio de emergencias médicas confirmó que la muerte de Guayán fue en el acto , tras el impacto. Mientras que la otra conductora, de 23 años, oriunda del barrio Los Gigantes y empleada de la empresa Coca Cola , recibió politraumatismos y fue trasladada a un centro de salud de Malvinas Argentinas. Informaron que está fuera de peligro.

" No sé qué tipo de maniobra quiso hacer el Clio , porque se cruzó toda la ruta. Yo no tuve posibilidad de esquivarlo. Pero, si hubiese venido un segundo después hubiese sido yo el que chocaba de frente contra el Renault", contó José que manejaba un Honda blanco y resultó testigo del siniestro en charla con los medios locales.

Las principales hipótesis que baraja la policía, es que Guayán se quedó dormida al volante, o bien que pretendió volver y quiso girar sobre la mano contraria sin ver que venía de frente el Peugeot. De todos modos, el siniestro está en plena etapa investigativa y es prematuro arrojar qué pudo pasar realmente.

Tras la colisión, las tareas de peritaje estuvieron a cargo de la Policía de Córdoba y el servicio de emergencias. El tránsito estuvo restringido en la zona hasta aproximadamente las 9 de la mañana. El comisario inspector Daniel Argüello confirmó que ambas mujeres circulaban solas en sus respectivos autos.

Fuentes policiales confirmaron que Florencia Rocío Guayán era una bombero voluntaria del cuartel de Malvinas Argentinas , donde residía. De hecho llevaba esa vestimenta cuando su auto impactó contra el Peugeot. También confirmaron que era madre de un bebé de 18 meses.

Fuentes policiales le confirmaron a El Doce TV , que Guayán circulaba desde Malvinas Argentinas hacia la planta de Fiat, en Camino Inter fábricas, donde debía ingresar a trabajar a las 6.30. Y que durante el trayecto, pudo intentar retomar hacia su casa y se cruzó de carril.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas mostró su pesar por lo sucedido y realizó una sentida publicación en sus redes sociales.

"Con profundo pesar la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas despide a Florencia Rocío Guayán. Su vocación de servicio, compromiso y entrega permanecerán por siempre en la memoria de nuestra institución", escribieron.

Y cerraron: "Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Que Dios le conceda el descanso eterno". La publicación fue acompañada de un crespón negro.

Fuente: Clarín