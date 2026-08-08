¡Es hoy! Llega Un Sol para los Chicos a beneficio de UNICEF Argentina

El programa solidario que celebra 35 años ininterrumpidos se emitirá hoy sábado por eltrece, de 17.30 a 21.30 . La conducción estará a cargo de Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio. Por su parte, Gabriela Sobrado hará la presentación de los shows musicales de Abel Pintos, Angela Leiva, K4OS y Axel. Además, se conmemora otro hito muy especial: los 15 años de Guido Kaczka como anfitrión de esta iniciativa solidaria , cuya dedicación y entusiasmo han acompañado el crecimiento del teletón a lo largo de los años.

Durante el programa, el público podrá conocer el impacto del trabajo de UNICEF en distintos puntos del país y del mundo para asegurar el bienestar de las chicas y los chicos.

Julián Weich contará su visita a comunidades de Salta, donde UNICEF trabaja junto a equipos de salud para prevenir la malnutrición y acompañar el desarrollo integral durante la primera infancia. Y Virginia Elizalde acercará una historia desde Misiones que destaca la importancia de los cuidados, la estimulación temprana y el acompañamiento a las familias durante los primeros años de vida.

Además, Un Sol 2026 pondrá el foco en algunas de las crisis humanitarias más graves que afectan a la infancia . El programa mostrará la situación de millones de niñas y niños atrapados en conflictos armados, como el que atraviesa Sudán , donde la violencia obliga a las familias a abandonar sus hogares y pone en riesgo su acceso a la protección, la educación y la salud.

También dará visibilidad a la emergencia nutricional que afecta a millones de chicas y chicos en distintas partes del mundo, especialmente en contextos de guerra y desplazamiento, donde la desnutrición amenaza su supervivencia y desarrollo.

Además, presentará el trabajo que lleva adelante en Venezuela , donde ya movilizó un cargamento de 47 toneladas de suministros humanitarios , incluyendo kits de salud de emergencia, insumos para acceso a agua potable segura, espacios amigables para la infancia y materiales educativos y recreativos, para fortalecer la asistencia a niñas, niños y familias afectadas por los terremotos.

Para sostener su trabajo en Argentina y el mundo, UNICEF invita a las personas de todo el país a sumarse con una donación mensual con tarjeta. Se puede colaborar llamando al 0810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/unsol . Quienes comiencen o refuercen su donación mensual, participarán del sorteo: Renová tu casa con Naldo.

El programa podrá verse en la pantalla de eltrece y en simultáneo desde eltrecetv.com y el canal de Youtube (youtube.com/eltrece) y se podrán seguir los mejores momentos desde las redes sociales de @eltrecetv y @UNICEFArgentina bajo el hashtag #UnSol2026 .

En este 35° aniversario, eltrece y UNICEF se unen para realizar una previa digital de tres horas y media , donde se presentarán los casos más relevantes de todos los años del evento solidario. La conducción estará a cargo de Gastón Dalmau junto al equipo del stream PRENDE: Pablo Albella, Enzo Aguilar, Flor Regidor, Guido Cone, Pauli Vetrano, Luchi Maidana, Mica Comunica, Agus Gervasoni, entre otros. La transmisión exclusiva se podrá ver por youtube.com/eltrece . Todo el backstage del evento estará en las redes sociales de eltrece.

Esta iniciativa solidaria se realiza desde hace 35 años gracias al apoyo de Grupo Clarín y Fundación Noble .

Fuente: Clarín