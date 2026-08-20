Tragedia en Cuesta del Lipán: otra muerte enluta a la familia que cayó 80 metros por un barranco con una camioneta

La tragedia de Cuesta del Lipán sumó en las últimas horas una nueva víctima: Lorena Paola González (33) murió en el Hospital Pablo Soria, de San Salvador de Jujuy , según confirmaron a Clarín desde su familia.

En el hecho ya había perdido la vida su mamá, Silvia Rosana Amaro (58) , por lo que son dos los fallecidos.

Lo que iba a ser un viaje de descanso y disfrute en el norte terminó en una tragedia terrible para esta familia que había viajado a pasar sus vacaciones.

Habían alquilado una camioneta, pero cayeron más de 80 metros por un barranco en la Cuesta del Lipán.

Narciso González (60) y su esposa, Silvia Rosana Amaro (58), viajaron a Jujuy junto a sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), junto a la pareja de esta última, Augusto Coda (34).

Los cinco habían alquilado una Toyota SW4 para recorrer la Puna, pero el domingo por la tarde tuvieron un brutal accidente en el kilómetro 30 de la ruta nacional 52.

Habían llegado dos días antes a Salta con la intención de recorrer los principales atractivos de las dos provincias.

La Cuesta del Lipán es un camino de montaña que empieza en Purmamarca y asciende entre curvas y zigzags por la ladera de los cerros, rumbo a la Puna.

En pocos kilómetros pasa de unos 2.200 metros sobre el nivel del mar a 4.170 metros , en el Abra de Potrerillos, que es el punto más alto del recorrido.

El camino tiene miradores para contemplar la Quebrada. Después del Abra de Potrerillos, la ruta continúa hacia las Salinas Grandes, otro de los atractivos más importantes de para el turismo local.

Sigue hacia Susques y el Paso de Jama, en la frontera con Chile. La Cuesta de Lipán funciona como una transición entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña.

Ese recorrido hacía la familia cuando cayeron más de 80 metros. La mujer, Silvia Rosana Amaro, salió expulsada del vehículo y murió en el acto. Su hija, de 33 años, tenía muerte cerebral y falleció este miércoles.

De acuerdo a las fuentes, manejaba el hijo menor del matrimonio, que no recuerda la mecánica del accidente. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", relataron a Clarín .

El rescate, coordinado por bomberos y el personal médico, los derivó al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

Las víctimas son de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Narciso y su hijo Favio tienen una casa de repuestos en su barrio, mientras que Lorena y Augusto trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y vivían en Villa del Parque.

Este sector de la Cuesta de Lipán ya había sido escenario de otra tragedia familiar apenas 20 días antes.

En esa oportunidad, un auto en el que viajaba otra familia de Ezeiza cayó por un barranco de 50 metros tras una presunta falla en los frenos, provocando la muerte de un nene de 11 años .

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín