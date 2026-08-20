“Me duele el alma”: El dolor de la familia del nene de 6 años encontrado muerto

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Un nene de 6 años fue encontrado muerto en una vivienda de San Justo, Santa Fe, y su mamá quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, en una casa ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes. La Policía llegó al lugar después de recibir un llamado al 911 que advertía sobre una posible situación de violencia.

Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, encontraron a la madre, una joven de 22 años identificada como R.M., sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de su hijo.

Tras el hallazgo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en el domicilio para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. El estudio será fundamental para establecer si murió por causas naturales, como consecuencia de un accidente o si hubo intervención de otra persona.

La fiscal Daniela Montegrosso ordenó distintas medidas para reconstruir las últimas horas del chico. Entre ellas, dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a posibles testigos.

Mientras avanza la investigación, una familiar del nene compartió durante la madrugada un desgarrador mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor por la pérdida.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que pasó”, escribió Evelin, quien recordó al chico como alguien que “fue como un hijo” para ella.

“Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí”, expresó en el final de la publicación.



