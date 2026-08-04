Tienen 22 hijos y revelan los trucos para mantener la casa: “Se lavan 18 kilos de ropa al día y se dedican 3 horas a la limpieza”

Mantener una casa ordenada puede ser un desafío para cualquier familia, pero en un hogar con 24 personas la organización deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad absoluta. Ese es el caso de los Radford, la familia británica que se hizo conocida por tener 22 hijos y por mostrar cómo se gestiona una vida doméstica donde cada comida, cada lavado y cada compra requiere una logística casi profesional .

La familia puede llegar a consumir 18 litros de leche , usar al menos cuatro rollos de papel higiénico, lavar 18 kilos de ropa y dedicar alrededor de tres horas diarias a la limpieza de una casa con diez habitaciones . Lo que para muchos hogares sería una compra semanal, para ellos puede ser apenas parte de una jornada común.

Noel y Sue Radford llevan años compartiendo parte de esa dinámica en medios, redes sociales y en el programa televisivo 22 Kids and Counting , donde muestran la convivencia de una familia que despierta curiosidad justamente por su escala.

Tuvieron a su primer hijo siendo muy jóvenes y, con el tiempo, llegaron a formar una familia de 11 niñas y 11 niños . Algunos de los mayores ya se independizaron y también hay nietos, pero buena parte del movimiento familiar todavía gira alrededor de la casa principal.

La vivienda, comprada en 2004, cuenta con diez habitaciones, un tamaño indispensable para alojar a una familia tan numerosa. Sin embargo, tener más espacio no significa tener menos problemas.

Al contrario, cada ambiente suma ropa, juguetes, camas, baños, objetos, comidas y superficies que limpiar. Por eso, la planificación se volvió el verdadero motor del hogar. Nada puede quedar librado a la improvisación cuando hay tantas personas dependiendo de la misma estructura diaria.

Sue Radford mostró en distintas ocasiones una lavadora industrial con capacidad para 18 kilos , una herramienta pensada para reducir la cantidad de ciclos necesarios. Es una rutina permanente, que exige máquinas resistentes, orden y constancia para evitar que la ropa se acumule de manera inmanejable.

Otro pilar del funcionamiento de los Radford es la compra al por mayor. Productos como detergente, papel higiénico, artículos de limpieza, cereales, leche, jugos y alimentos básicos se adquieren en grandes cantidades para reducir el costo por unidad y evitar salidas constantes al supermercado. Sue explicó en distintas entrevistas que aprovechar ofertas y formatos familiares es una de las formas más efectivas de sostener el presupuesto.

La estrategia también alcanza al ocio. Noel contó que, ante el costo que implicaba llevar a toda la familia al cine, decidieron montar una sala de cine en casa y aprovechar servicios de televisión para ver estrenos sin necesidad de mover a todos. En un hogar tan numeroso, incluso una salida simple puede multiplicarse en transporte, entradas, comida y organización. Por eso, muchas soluciones domésticas apuntan a recrear experiencias dentro de casa.

Los Radford sostienen que su principal fuente económica es Radford Pie Company, la empresa familiar fundada por Noel en 1999 y dedicada a la elaboración de pasteles artesanales . A eso se sumaron, con el tiempo, las oportunidades abiertas por su exposición mediática, sus redes sociales y las colaboraciones con marcas vinculadas al hogar, la alimentación o la tecnología.

Aunque pocas familias enfrentan una logística comparable, varias de sus estrategias pueden adaptarse a otros hogares. Planificar comidas, comprar productos de larga duración en formatos grandes cuando realmente se consumen, asignar tareas según la edad de los hijos e invertir en electrodomésticos eficientes puede ayudar a reducir el gasto y ordenar mejor la vida cotidiana.

Fuente: TN