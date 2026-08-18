Tenía 3 años y murió tras atragantarse con la perla de un collar

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Un nene de 3 años murió en La Banda, Santiago del Estero, luego de atragantarse con la perla de un collar. El hecho ocurrió durante la noche del domingo y generó conmoción en la zona.

Según relató su madre, de 35 años, el niño comenzó a presentar dificultades para respirar después de haberse llevado la perla a la boca. La mujer intentó ayudarlo con palmadas en la espalda, pero no logró que expulsara el objeto.

Ante la gravedad de la situación, lo trasladó hasta un cuartel de bomberos y posteriormente fue llevado al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda. Pese a la atención médica, los profesionales confirmaron su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Santillán, quien ordenó distintas medidas para determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

Otro caso ocurrido horas antes

El episodio ocurrió pocas horas después de otra tragedia registrada también en La Banda. Un bebé de un año y tres meses murió luego de atragantarse con un pedazo de carne durante la cena.

El pequeño fue trasladado inicialmente a un hospital local y luego derivado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde finalmente se confirmó su fallecimiento.