Sylvester Stallone, actor de 80 años: “Rechacé ‘envejecer con dignidad’, cuanto más viejo soy, más abrazo a mi niño interior”

Sylvester Stallone es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y se destaca por interpretar a distintos personajes caracterizados por la perseverancia. En ese sentido, el estadounidense dejó una reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia de mantener vivo su costado más joven.

“ Siempre rechacé la expresión ‘envejecer con dignidad’. Cuanto más viejo me hago, más intento abrazar a mi niño interior ”, aseguró Stallone en una entrevista con The Hollywood Reporter en 2022.

El actor, con esta frase, explicó que envejecer para él no implica dejar de hacer ciertas actividades , mantener intereses o disfrutar de determinadas cosas simplemente por su edad. Por el contrario, busca conservar aspectos vinculados con la juventud .

Al mencionar “abrazar a su niño interior”, hace referencia a mantener algunas características asociadas con la infancia y la juventud, como el entusiasmo, la curiosidad, las ganas de aprender y la capacidad de sorprenderse con nuevas experiencias.

Así, propone una mirada acerca del envejecimiento en la que, a pesar del paso del tiempo, una persona puede seguir haciendo las cosas que le gustan y conservar determinadas formas de comportarse. Para Stallone, crecer implica mantener ciertos aspectos de la personalidad que lo acompañaron a lo largo de su vida y su carrera.

A pesar del paso del tiempo, Stallone se mantiene conectado con su “niño interior”. Lejos de negar el paso del tiempo, no deja que su edad determine del todo la manera en la que debe vivir y las cosas que tiene que realizar.

En ese sentido, el actor continuó participando en distintas producciones de cine y televisión , y se mantiene activo realizando actividad física de manera regular, hábito que mantiene hace muchas décadas y uno de sus diferencias como intérprete.

Así, la idea de Stallone sobre el envejecimiento se aleja de la necesidad de actuar de cierta manera solo por hacerse mayor. Para el estadounidense, crecer implica también conservar partes de la personalidad, las pasiones y el entusiasmo de otras etapas de la vida, cuando se era más joven.

Fuente: TN