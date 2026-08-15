Héctor Payá, arquitecto: “Si ves gotas en las ventanas al despertar, podés tener un problema de humedad”

Al despertarse en invierno, muchas personas suelen ver algunas gotas de agua en las ventanas del hogar. Si bien puede parecer normal, el arquitecto Héctor Payá advirtió que podría ser un indicio de un problema en la vivienda.

De acuerdo con lo que explicó el especialista, la condensación en los cristales se vincula con el exceso de humedad en el ambiente o con deficiencias en el aislamiento térmico del hogar. Por eso, es importante mirar las ventanas al despertarse para detectar esta situación.

“Si aparecen condensaciones frecuentes en los cristales, especialmente en invierno o a primera hora de la mañana, suele haber un problema de exceso de humedad ambiental o falta de aislamiento térmico ”, señaló Payá en una entrevista con La Vanguardia .

Este fenómeno se produce cuando el vapor de agua presente en el aire entra en contacto con una superficie fría , como el vidrio de una ventana. Además, cocinar, ducharse, respirar o secar la ropa adentro del hogar aumentan la cantidad de vapor en el ambiente.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos , la acumulación de condensación en ventanas, paredes o cañerías es un indicio de niveles elevados de humedad. En ese sentido, recomienda mantener la humedad relativa por debajo del 60%, idealmente entre el 30% y el 50% .

Más allá de las gotas en los vidrios, Payá recomienda prestar atención a otros sectores de la vivienda. Algunas de las señales más frecuentes son manchas oscuras, pintura abombada, yeso deteriorado, parquet levantado y manchas que reaparecen tras pintar.

Además, puede aparecer un olor a cerrado o a moho , incluso si no hay manchas de humedad visibles. En ciertos casos, la humedad está oculta atrás de los muebles, revestimientos, pisos o adentro de las paredes .

Así, el arquitecto remarca que no es conveniente limitarse a pintar o cubrir la zona afectada . Antes de realizar una obra, es fundamental determinar si el origen es la condensación, una filtración, una pérdida de agua o una deficiencia en la aislación de la vivienda.

Fuente: TN