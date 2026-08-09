Stephen Hawking: “Tenemos que mirarnos a nosotros para ver cómo la vida inteligente puede ser algo que no quisiéramos conocer”

Stephen Hawking dedicó buena parte de su carrera a intentar explicar algunos de los grandes misterios del universo, pero también dejó advertencias sobre los riesgos que podría enfrentar la humanidad. Una de ellas estuvo relacionada con la posibilidad de encontrar vida inteligente fuera de la Tierra.

En 2010, el reconocido físico participó en la serie documental Into the Universe with Stephen Hawking , producida para Discovery Channel. En uno de sus episodios, dedicado a la posibilidad de vida extraterrestre, planteó que el contacto con una civilización alienígena avanzada no necesariamente tendría consecuencias positivas para los seres humanos.

“ Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente se puede desarrollar en algo que no quisiéramos conocer ”, afirmó Hawking en el documental.

La preocupación de Hawking partía de una comparación con la propia historia de la humanidad . El científico consideraba que una civilización extraterrestre capaz de viajar hasta la Tierra podría tener un nivel tecnológico muy superior al nuestro y, por lo tanto, podría representar un riesgo si sus intereses fueran incompatibles con los de los seres humanos.

En ese contexto, utilizó como ejemplo la llegada de Cristóbal Colón a América y las consecuencias que tuvo para las poblaciones nativas. “ Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería muy parecido a cuando Colón desembarcó en América, lo que no resultó muy bien para los nativos americanos ”, sostuvo.

La idea central no era afirmar que los extraterrestres necesariamente serían hostiles, sino advertir sobre la posibilidad de que una civilización mucho más avanzada pudiera tener objetivos que la humanidad no pudiera anticipar.

La postura del físico no implicaba que rechazara la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Por el contrario, consideraba razonable pensar que el universo podía albergar otras formas de vida.

En las declaraciones difundidas en 2010, Hawking sostuvo que era probable que existiera vida extraterrestre, pero diferenciaba entre la existencia de vida y la conveniencia de intentar establecer contacto con ella.

Su argumento estaba relacionado con las civilizaciones inteligentes y tecnológicamente avanzadas. Si una especie hubiera desarrollado la capacidad de viajar entre sistemas estelares, sus posibilidades tecnológicas podrían superar ampliamente las de la humanidad.

Stephen Hawking fue un físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico, nacido en Oxford en 1942. Es reconocido por sus investigaciones sobre agujeros negros, cosmología y el origen del universo , además de su trabajo sobre la llamada radiación de Hawking. A los 21 años fue diagnosticado con ELA, pero continuó desarrollando su carrera científica durante más de cinco décadas. Murió el 14 de marzo de 2018 , a los 76 años.

Fuente: TN