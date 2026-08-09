Poner un corcho en la puerta de la heladera: para qué sirve este truco y por qué lo recomiendan

Cuando se destapa un vino, el corcho suele terminar en la basura . Sin embargo, pocos saben que existe un truco que puede darle un nuevo uso a este pequeño objeto que pasa desapercibido cuando se descorcha una botella.

Se trata de poner un corcho en la puerta de la heladera , un método sencillo que no necesita mucho dinero y puede hacerse cualquier día dentro de casa.

El principal motivo por el que se recomienda este truco está relacionado con las características del corcho .

Al ser un material natural y poroso que puede absorber parte de la humedad presente en el ambiente, suele usarse como un recurso casero para controlar la condensación.

La humedad en este lugar del electrodoméstico aparece por los siguientes motivos:

La puerta es una de las zonas que más contacto tiene con el aire del exterior porque se abre y se cierra durante todo el día. Por eso, quienes utilizan este truco recomiendan colocarlo en alguno de los compartimentos de la puerta.

De todas maneras, es importante ubicarlo en lugares en los que:

Fuente: TN