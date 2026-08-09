Santa María y Marziotta desafían a Kicillof y piden a Cristina Kirchner como candidata del PJ

El sindicalista Víctor Santa María y la exdiputada nacional Gisela Marziotta , referentes del peronismo porteño, se embarcaron en un proyecto bonaerense que busca apuntalar una hipotética candidatura presidencial de Cristina Kirchner en detrimento de las expectativas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof . Subrayaron el carácter de “conductora” de la expresidenta y reclamaron que pueda postularse, a pesar de la condena judicial por administración fraudulenta que incluye su inhibición para ocupar cargos públicos.

El espacio que impulsan Santa María (secretario general de gremio de encargados de edificios) y Marziotta se denomina “Peronismo por la Provincia de Buenos Aires”, y ya realizó tres encuentros seccionales . En el último, en Miramar , Marziotta afirmó: “Cristina es nuestra conductora, y para recuperar ese equilibrio, queremos que sea nuestra candidata en 2027”.

Para Marziotta, “la militancia tiene la responsabilidad de recuperar el equilibrio institucional que hoy está comprometido a partir de la detención domiciliaria y la inhabilitación perpetua que pesan sobre la expresidenta”.

En el encuentro peronista realizado en Miramar (en una sede local del sindicato de encargados de edificios, Suterh) se analizó un documento en el que se subrayó que “en la Argentina no hay democracia plena mientras el Poder Judicial y el poder económico busquen disciplinar a quienes representan a las mayorías populares” . En el mismo texto, se añadió que, “detrás de la consigna ‘Cristina Libre’ y de la proscripción a su conducción, hay un intento de destruir una identidad política y un proyecto de país”.

Santa María enarboló consignas como “trabajar para construir la Argentina que queremos, la provincia que soñamos, con los trabajadores y las trabajadoras como columna vertebral”, y abogó por “más justicia social, más soberanía política y más independencia económica”.

El sindicalista había lanzado este espacio alternativo a Kicillof en la provincia de Buenos Aires a fines de mayo, en Junín, con un acto en el Club Social Unión Villa Talleres , junto a dirigentes de la cuarta sección, en el que había resaltado el pedido a sus simpatizantes de “militar para que Cristina recupere su libertad y pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene”.

En el encuentro que encabezaron en Miramar, Santa María y Marziotta reunieron a dirigentes de la quinta sección electoral y se destacó “la decisión [de los abogados de Cristina Kirchner] de llevar la condena de la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Fuente: La Nación