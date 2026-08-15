Santa Fe: un aspirante al Servicio Penitenciario provincial denunció un abuso sexual por parte de siete compañeros

Un aspirante al Servicio Penitenciario de Santa Fe denunció que fue víctima de un abuso sexual por parte de siete de sus compañeros. Por este motivo la Policía de Investigaciones (PDI) provincial llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a dos de los acusados, mientras continúa la búsqueda de los cinco restantes.

El hecho habría ocurrido a última hora de la tarde del jueves en la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez”, parte del complejo de Las Flores ubicado en la ciudad de Santa Fe.

El denunciante es un joven de 19 años , quien relató que fue atacado por un grupo de aspirantes como él que lo tiró al piso, lo pateó y lo manoseó , mientras intentaban bajarle el pantalón. Otros tres cadetes intervinieron en ese momento y pusieron fin a la agresión.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. La funcionaria ordenó las detenciones de los siete sospechosos.

El director del departamento de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Rolando Galfrascoli, explicó que la denuncia fue realizada por un cadete de la escuela de formación penitenciaria, quien aseguró haber sufrido un abuso sexual por parte de siete compañeros de su misma promoción.

Según precisó el funcionario, todos los señalados son varones, mayores de edad -requisito para ingresar a la escuela- y están cursando el primer año, ya que ingresaron a la institución en marzo de este año.

“ Es un hecho aberrante (...) Son siete personas contra una”, describió Galfrascoli a medios locales al referirse a la mecánica denunciada. Y remarcó que, más allá de la calificación jurídica que finalmente adopte la Fiscalía, se trata de una situación que contradice las pautas de formación basadas en la camaradería y el compañerismo.

“La víctima, con valentía y con firmeza, ha hecho la denuncia respectiva”, confirmó Galfrascoli, quien aclaró además que las primeras actuaciones fueron ordenadas en el marco de una investigación por abuso sexual simple con circunstancias agravantes.

Galfrascoli agregó que la víctima se encuentra contenida y que recibió acompañamiento tanto de su familia como de integrantes del Servicio Penitenciario y de las autoridades provinciales. “Hay un acompañamiento muy fuerte”, afirmó, y destacó que se trata de un joven santafesino cuya familia puede permanecer cerca de él durante este proceso.

La audiencia imputativa para los sospechosos está prevista para el próximo martes. En esa instancia, la fiscalía podrá presentar la acusación formal y solicitar las medidas cautelares que considere necesarias.

Fuente: Clarín