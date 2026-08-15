Detuvieron en Colegiales a cuatro ladrones de entre 17 y 19 años que treparon un balcón y asaltaron a una pareja en su casa

Cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos el sábado acusados de irrumpir en un departamento y robarle a una pareja de nacionalidad colombiana.

El hecho ocurrió en un departamento en la avenida Álvarez Thomas al 800. Las víctimas habían alertado a las autoridades luego de ser amenazadas por los delincuentes.

La Policía de la Ciudad desplegó de inmediato un operativo en la zona. El rastrillaje permitió localizar a los sospechosos en una terraza de un edificio contiguo al departamento asaltado, en el límite entre Colegiales y Chacarita .

Para capturarlos, los efectivos redujeron las vías de escape en un operativo cerrojo y culiminó en la aprehensión de los cuatro individuos sin que sucedieran incidentes adicionales.

La Justicia dispuso la detención de los delincuentes y ordenó el secuestro de los elementos, que habían sido recuperados durante el procedimiento. Entre los objetos robados se encontraba una consola de videojuegos, relojes y pertenencias que la pareja había denunciado como parte del botín.

Los detenidos son dos adolescentes de 17 años y otros dos jóvenes de 18 y 19 años. Los menores contaban con antecedentes previos : uno había sido imputado por robo de automóvil en febrero de este año, mientras que el otro registraba un caso por robo a mano armada. Mientras, los dos mayores, no tenían causas anteriores.

Fuente: TN