Santa Fe: un aspirante al Servicio Penitenciario provincial denunció que fue violado por siete compañeros

Un aspirante al Servicio Penitenciario de Santa Fe denunció que fue violado por siete de sus compañeros. Por este motivo la Policía de Investigaciones (PDI) provincial llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a dos de los acusados, mientras continúa la búsqueda de los cinco restantes.

El director del departamento de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Rolando Galfrascoli, explicó que la denuncia fue realizada por un cadete de la escuela de formación penitenciaria, quien aseguró haber sufrido un abuso sexual por parte de siete compañeros de su misma promoción.

Según precisó el funcionario, todos los señalados son varones, mayores de edad -requisito para ingresar a la escuela- y están cursando el primer año, ya que ingresaron a la institución en marzo de este año.

Fuente: Clarín