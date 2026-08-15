El video con el que Atlético de Madrid presentó la llegada de Cuti Romero

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero se convirtió oficialmente en jugador del Atlético de Madrid tras pasar la revisión médica y fue recibido de modo particular por el club, al que llegó tras ser transferido desde el Tottenham por $40 millones de euros .

Su arribo fue anunciado en las redes sociales del club con un video en el que Romero aparece vestido como piloto de Fórmula 1 . En la producción, el futbolista tiene puesto un casco con los colores de la bandera argentina , un buzo con las rayas del club y maneja un auto de carrera con el número 1998, año en que nació.

El Atleti también difundió otra producción, en la que el marcador central expresó sus expectativas respecto a la incorporación. “Estoy muy contento, muy feliz de llegar acá a este enorme club. Sé que vengo con la misma mentalidad de siempre, tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club. Voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo”, dice en el video Romero.

“Sé la responsabilidad que lleva ser jugador del Atleti, así que voy a entregarme al máximo el primer día para ganarme la confianza de la gente, para devolver esa confianza que invirtieron en mí, con millones de mensajes que me llegan, y también la inversión que hizo el club”, agrega el futbolista, antes de cerrar con el típico aliento “¡Aúpa Atleti!“.

La incorporación del marcador central de 28 años, en principio establecida hasta el año 2031, busca reforzar la defensiva del equipo , que la pasada temporada recibió 44 goles en la liga española, el registro más alto durante la gestión del también argentino Diego “Cholo” Simeone al frente del club.

El conjunto acordó el traspaso tras el préstamo de Clément Lenglet al Benfica , imponiéndose en las negociaciones ante el interés que había manifestado Inter de Italia por Romero.

En su etapa de cinco años en el fútbol inglés, el jugador acumuló 123 partidos por Premier League , convirtió 11 goles y recibió 36 tarjetas amarillas junto a cuatro tarjetas rojas en cinco temporadas.

Romero llegó a ser capitán del equipo, pero cerró su último año en Londres en medio de presuntos problemas de indisciplina, con cruces públicos con la dirigencia y un acercamiento a Arsenal, el clásico rival del equipo en que jugaba, según ESPN .

En tanto, el club sumó a dos centrales para su puesto, su compatriota Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Además, su estilo de juego intenso y de mucho contacto lo acerca a la idea de equipo de Simeone, pero es distinta a la de su anterior club en Inglaterra.

El propio defensor remarcó esta sintonía: “ Es un club que, por mi forma de jugar, encajamos a la perfección . Hay muchos compañeros de la selección que están aquí y sé que es un club maravilloso”.

Además de sus declaraciones de bienvenida, el marcador central difundió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales, dirigido a los simpatizantes del equipo inglés , donde jugó durante las últimas cinco temporadas.

Today, I say goodbye to a place that, for five seasons, was much more than a club. It was my home, my challenge and the place where my family and I built such an important part of our lives. I leave with a heart full of memories and enormous pride for everything we lived and… pic.twitter.com/Bc340TKNtq

“Hoy, me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas”, expresó el futbolista.

En su carta, Romero repasó el valor de los títulos conseguidos con la institución. “Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo. Y lo hicimos ”, destacó.

En paralelo a la llegada del defensor, el plantel madrileño disputó un partido amistoso de pretemporada frente a Olympique de Marsella en el estadio Vélodrome. El equipo conducido por Simeone se impuso por 2-1 con tantos de los juveniles Rodrigo Mendoza y Carlos Martín, mientras que Igor Paixao descontó para el conjunto francés.

Durante la jornada del encuentro, el delantero argentino Julián Álvarez no integró la formación y se quedó practicando en la Ciudad Deportiva de Majadahonda junto a Álex Baena, Juan Musso, Marcos Llorente y el lesionado Alexander Sorloth.

El atacante mantuvo una reunión informal con el entrenador en el vestuario para manifestarle su intención de pasar al Barcelona . Pese a esa solicitud, la dirigencia que encabeza Miguel Ángel Gil Marín sostiene la postura de no venderlo y se remite a la cláusula de salida de US$500 millones estipulada en el contrato del jugador hasta 2030.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación