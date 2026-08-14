Salió de Chile en 1998 para volver a su casa en Inglaterra caminando y lleva 28 años de viaje: ya recorrió más de 49.000 km

Karl Bushby , un exparacaidista del Ejército Británico, emprendió una drástica aventura en noviembre de 1998: salió desde Punta Arenas , Chile, con el objetivo de regresar a su casa en Hull, Inglaterra, caminando una ruta continua y sin usar ningún tipo de vehículo para facilitar el trayecto.

La expedición, denominada Goliat, continúa vigente en la actualidad, casi 28 años después de su salida desde Chile. El 6 de junio de 2026 había recorrido más de 49.110 kilómetros y le restaban tan solo 900 para llegar al Reino Unido .

Al comienzo del viaje, Bushby puso dos reglas fundamentales que todavía mantiene: no usar ningún medio de transporte para avanzar en el recorrido y no volver a su casa hasta poder hacerlo por sus propios medios.

Desde que comenzó el viaje en 1998, Bushby ya atravesó 25 países distintos y pasó por ambientes completamente variados: desde la Patagonia y el desierto de Atacama hasta distintas selvas, montañas y regiones del Ártico.

En el trayecto, además, tuvo que atravesar varios momentos críticos. En 2001, por ejemplo, debió cruzar el Tapón del Darién , ubicado entre Colombia y Panamá y considerado una de las zonas más peligrosas de su recorrido. Cinco años más tarde, atravesó el estrecho de Bering , entre Alaska y Rusia, caminando sobre el hielo durante el invierno.

Lejos de ser únicamente un desafío físico, la travesía también tuvo todo tipo de interrupciones. En 2020, por ejemplo, el recorrido quedó detenido en Asia Central por problemas con las visas y la pandemia de coronavirus . Por eso, el viaje se extendió muchos años más de los planeados.

Como en 2024 debía avanzar desde Kazajistán a Europa sin usar transportes y no quería cruzar Rusia o Irán, ya que los consideraba demasiado peligrosos, Bushby decidió nadar 288 kilómetros por el mar Caspio hasta Azerbaiyán. El británico completó el recorrido en 31 días y utilizó una embarcación únicamente para descansar.

En la actualidad, se encuentra en la última parte del viaje por Europa y tiene como objetivo llegar a Calais, en Francia , durante 2026. Sin embargo, ahí deberá enfrentarse a otro de los grandes problemas del viaje: cómo cruzar el Canal de la Mancha sin utilizar transporte .

Si bien su intención es conseguir autorización para caminar por el túnel de servicio del Eurotúnel , aún no se sabe si las autoridades le darán acceso. En caso de no obtenerlo, evaluó atravesar el Canal de la Mancha nadando, un recorrido de 33,7 kilómetros .

Así, tras casi 28 años, más de 49.000 kilómetros y aproximadamente 75 millones de pasos, Karl Bushby está cada vez más cerca de completar una travesía histórica : llegar caminando desde Chile hasta Inglaterra manteniendo una ruta continua.

Karl Bushby comenzó la Expedición Goliat en 1998 , después de dejar el Ejército Británico y buscar un desafío que pusiera a prueba sus límites físicos y mentales. La idea inicial era completar el recorrido en alrededor de 12 años , pero los problemas con visas, fronteras, conflictos internacionales y la pandemia hicieron que el viaje se extendiera durante casi tres décadas.

A lo largo del camino, Bushby también tuvo que enfrentar dificultades económicas y pasar largos períodos lejos de su familia. Sin embargo, mantuvo dos reglas que considera fundamentales para que la expedición conserve su sentido: no utilizar ningún medio de transporte para avanzar y no regresar a su casa hasta completar el recorrido .

La travesía incluso lo obligó a modificar su idea original de “caminar” cuando las rutas terrestres quedaron bloqueadas. En 2024, en lugar de atravesar Rusia o Irán, nadó 288 kilómetros por el mar Caspio durante 31 días , con embarcaciones de apoyo para descansar y dormir.

Así, lo que comenzó como una aventura que debía durar poco más de una década terminó convirtiéndose en una expedición de casi 28 años , marcada tanto por la resistencia física como por la capacidad de adaptarse a obstáculos que aparecieron a miles de kilómetros de su casa.

Fuente: TN