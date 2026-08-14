Impactante video: un colectivo dio marcha atrás, atropelló a una mujer y la mató en Moreno

Una mujer murió atropellada por un colectivo que dio marcha atrás cuando intentaba cruzar la calle este miércoles a la tarde en el partido bonaerense de Moreno .

El episodio se produjo alrededor de las 17:30, en la avenida Bartolomé Mitre, cerca de la esquina de la calle Bernardino Rivadavia. De acuerdo a las imágenes que registraron las cámaras de seguridad, fue en ese momento cuando una mujer se detuvo en la calle durante unos instantes mientras esperaba para poder cruzar .

Al mismo tiempo que la víctima miraba para otro lado, una unidad de la línea 26 que estaba estacionada en la parada, dio marcha atrás y la atropelló, pasando por encima de ella . De inmediato, las personas que aguardaban para subir al colectivo comenzaron a desesperarse y golpear los vidrios del vehículo para advertirle al chofer lo que ocurría.

Cuando el colectivero dio marcha adelante y bajó de la unidad por la puerta trasera, se agarró la cabeza con las manos al ver la escena y a la víctima. La mujer de 45 años, identificada como Norma Beatriz Rojas , murió en el acto debido a las graves lesiones que sufrió.

Según informó el medio Primer Plano , tras un llamado al 911, una ambulancia del SAME fue al lugar y el personal médico constató el fallecimiento de la víctima. En paralelo, por orden del fiscal a cargo de la UFI N°4 de Moreno, Martín Borgnia , el colectivero de 38 años fue sometido a la realización de un test de alcoholemia .

A pesar de que el resultado fue negativo , también le extrajeron sangre para descartar que hubiera consumido alguna sustancia a la hora de manejar.

Mientras las autoridades investigan lo sucedido, el chofer fue formalmente imputado por el delito de homicidio culposo , aunque no perdió la libertad. Por otro lado, el colectivo fue secuestrado por la Justicia para la realización de pericias.

Fuente: TN