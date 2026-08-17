Sacó un préstamo de $30.000 por una app, no pudo pagarlo y ahora recibe amenazas por WhatsApp

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Un vecino de La Plata denunció que comenzó a recibir amenazas e intimidaciones por WhatsApp luego de no poder afrontar una deuda de aproximadamente $30.000 correspondiente a un préstamo solicitado a través de una aplicación.

Según relató al portal La Buena Info, los mensajes comenzaron después de que no pudiera cumplir con los pagos exigidos. El hombre aportó capturas de las conversaciones, donde pueden observarse algunas de las amenazas recibidas.

“Ya que no respondes, prepárate”, señala uno de los mensajes que recibió. Sin embargo, según su testimonio, las intimidaciones fueron aumentando de gravedad con el paso de las horas.

El préstamo había sido solicitado mediante UrLoan (Tu Préstamo), una plataforma digital que ofrece alternativas de financiamiento. Ante la imposibilidad de pagar la deuda en los plazos reclamados, el vecino comenzó a recibir mensajes cada vez más intimidatorios.

Uno de los textos incluso aseguraba que habían publicado información e imágenes de mujeres de su familia en sitios de contenido sexual para presionarlo a cancelar la deuda.

“Acabo de subir a todas las mujeres de tu familia a sitios sexuales para que ellas se encarguen de pagar tu deuda”, señala uno de los mensajes que, según el damnificado, recibió por WhatsApp.

La situación generó preocupación por el posible acceso de quienes realizan los reclamos a sus datos personales y contactos telefónicos.

Hasta el momento, el hombre no realizó una denuncia formal ante las autoridades, aunque evalúa hacerlo debido a la escalada de las amenazas y al temor que la situación generó en su familia.